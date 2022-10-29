جثمان الشهيد محمد عرب يوارى الثرى في مزار الشهداء بحلب

وشارك في مراسم تشييع الشهيد المقاتل في صفوف وحدات حماية الشعب محمد عبد المجيد عرب الاسم الحركي أبو عرب الذي استشهد يوم أمس الجمعة بعد صراع مع مرض عضال، المئات من أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية إضافةً لمقاتلين ومقاتلات من وحدات حماية الشعب والمرأة.

انطلق موكب التشييع من أمام مشفى خالد فجر الواقع في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، وسط ترديد شعار" الشهداء خالدون"

ولدى وصول موكب التشييع إلى مزار شهداء مقاومة حيي الشيخ مقصود والأشرفية الواقع في منطقة الشقيف، وقف المشيعون دقيقة صمت على أرواح الشهداء، بالتزامن مع تقديم وحدات حماية الشعب والمرأة عرضاً عسكرياً.

بعدها ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في حلب محمد خليل كلمة قال فيها: "ننحني إجلالاً وإكباراً لتضحيات الشهداء، والشهادة مقدسة لا يستطيع أي شخص الوصول إليها ".

وبدوره تحدث عضو المجلس العسكري لوحدات حماية الشعب في حلب، حمزة حلب، عن الشهيد محمد وتابع : "في عام 2018 أثناء مقاومة عفرين، أخبرني الشهيد بأنه غير قادر على العمل في مجال مدني، وأنه يود أن ينضم للوحدات وحمل سلاحه ضمن صفوف رفاقه".

حمزة جدد العهد على مواصلة درب الشهداء حتى الوصول إلى النصر "بشهادة رفيقنا محمد نُجدد عهدنا على السير على خطاه إلى حين تحرير مناطقنا وتحقيق النصر".

وفي كلمة باسم ذوي الشهيد، تحدث ابن عمه فاروق عرب، واستذكر في كلمته جميع شهداء الحرية وقال :""أمام منبر الشهيد ومرأى ومسمع الحاضرين نعاهد الشهيد على السير على خطاه دون تردد أو تراجع".

وقرأت بعدها العضوة في لجنة تدريب المجتمع الديمقراطي زكية مصطفى وثيقة الشهيد محمد عبد المجيد عرب وسلمتها لذويه، ليوارى جثمانه الثرى وسط زغاريد الأمهات.

(ن ش/سـ)

ANHA