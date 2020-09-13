جثمان الشهيد كورتاي سرحد وُري الثرى

تجمّع مجلس عوائل شهداء ديرك وعدد من أعضاء مؤسسات المجتمع المدني أمام مشفى ديرك، لاستلام جثمان الشهيد كورتاي سرحد، وبعد ذلك انطلق الموكب الذي ضم عشرات السيارات صوب مزار الشهيد خبات ديرك.

ونظرًا لانتشار فيروس كورونا، اقتصرت المراسم على حضور مجلس عوائل الشهداء في ديرك وعدد من أعضاء مؤسسات المجتمع المدني.

ولدى وصول المشيعين إلى المزار، حمل رفاق الشهيد جثمانه على الأكتاف وساروا به نحو ساحة المزار، وهناك بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت.

وتحدث خلال مراسم التشييع عضو مجلس عوائل الشهداء في مدينة ديرك علي أحمد، حيث قدّم التعازي لأسرة الشهيد وجميع أسر الشهداء، وبيّن أن: "هذه الأرض الطاهرة رويت بدماء الشهداء الذين ضحوا بأغلى ما يملكون في سبيل أن تعيش شعوب المنطقة بسلام".

وبعدها تُليت وثيقة الشهيد وسلمت إلى مجلس عوائل شهداء ديرك، وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تحيي مقاومة وتضحيات الشهداء.

ثم حمل رفاق الشهيد جثمانه وتوجهوا نحو المزار ليوارى الثرى في مثواه الأخير في مزار الشهيد خبات ديرك.

(كروب/أ ب)

ANHA