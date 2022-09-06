جثمان الشهيد جسور عفرين يوارى الثرى في مزار شهداء مقاومة العصر

تجمع الأهالي أمام مشفى آفرين لاستلام جثمان الشهيد أحمد محمد الاسم الحركي جسور عفرين المقاتل في صفوف قوات تحرير عفرين والذي استشهد بتاريخ 4 أيلول الجاري

وبعد استلام جثمان المقاتل جسور انطلق موكب التشييع من أمام المشفى في ناحية فافين باتجاه مزار شهداء مقاومة العصر في ناحية أحرص.

وبعد وصول الموكب المؤلف من مئات السيارات إلى مزار شهداء مقاومة العصر وقف الحضور دقيقة صمت.

ومن ثم ألقيت كلمة من قبل الإدارية في مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين خديجة إيبو أكدت فيها بأن المقاومة هي السبيل الوحيد للوقوف في وجه المحتلين: "إن مقاومتنا هنا نحن أهالي عفرين وإلى جانبنا أهالي مقاطعة الشهباء هي السبيل الوحيد لمواجهة المحتلين والوقوف في وجههم ومنعهم من احتلال المزيد من أراضينا".

وأضافت خديجة : "إن مقاومة قوات الكريلا ضد جيش الاحتلال التركي هي لحماية أراضي كردستان من الاحتلال لأن جيش الاحتلال التركي يهدف لاحتلال مناطق الدفاع المشروع ومن ثم احتلال شمال وشرق سوريا، المحتل التركي مخططاته واسعة ونحن بدورنا إلى جانب الكريلا لن نسمح له بالتمادي أكثر".

كما ألقيت كلمة باسم إدارة مجلس مقاطعة الشهباء من قبل أحمد سلامة أكد فيها بأنهم سيقاومون لحين تحرير كافة الأراضي المحتلة: "إن مقاومتنا ستستمر ونضالنا ستزداد وتيرته لحين تحرير كافة أراضينا من عفرين وسري كانيه وكري سبي وكامل مقاطعة الشهباء من رجس المحتلين، وإننا نعاهد على السير على درب الشهداء لحين الوصول إلى أهدافنا".

وبعد ذلك قرأت عضوة لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي لمقاطعة عفرين روكان أحمد وثيقة الشهيد وسلمته لذويه.

وفي النهاية حمل المشيعون نعش الشهيد حيث وري الثرى في المزار .

(سـ)

ANHA