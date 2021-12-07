جثمان الشهيد فواز عمر يوارى الثرى في مدينة قامشلو

توافد المئات من أهالي مدينة قامشلو إلى حي العنترية الواقع شرق المدينة، ظهر اليوم، لإلقاء نظرة الوداع على جثمان الشهيد في قوى الأمن الداخلي فواز عمر، الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه الوطني في 5 كانون الأول من الشهر الجاري.

وبعدما استلم المشيعون نعش الشهيد، توجهوا في موكب ضم العشرات من السيارات إلى مزار الشهيد دليل ساروخان الكائن في حي العنترية في مدينة قامشلو.

ولدى وصول الجثمان إلى المزار، رفع رفاق دربه جثمان الشهيد على الأكتاف، وتوجهوا به نحو منصة المزار، لإقامة مراسم تليق بنضاله، إذ ردد المشيعون شعارات وعبارات تنادي بحياة الشهيد وتخلده.

وفي المزار بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، ثم عزّى العضو في مجلس عوائل الشهداء، محي الدين حسن، عائلة الشهيد وتمنى الصبر والسلوان لها، وقال: "الشهادة مقدسة، وأهالي روج آفا لم يبخلوا، منذ بداية الثورة، في الالتحاق بركب الثورة؛ لتحقيق الأمن والاستقرار، والأمان لسكان المنطقة".

ونوّه حسن أن الشهيد فواز كان رب عائلة ولديه أطفال، ومع ذلك لم يتوانَ عن توفير الأمان لأهالي المنطقة، حتى نال الشهادة.

وبيّن حسن أن المنطقة تمرّ بظروف بالغة الحساسية، مطالباً الأهالي بتنظيم أنفسهم على أسس حرب الشعب الثورية، وقال: "في حال تكاتفنا مع قواتنا العسكرية، لن تستطيع أي قوة النيل من إرادتنا".

ومن جانبه، قال خال الشهيد فواز، يونس أحمد، "ننحني إجلالاً وإكراماً أمام تضحيات جميع شهداء كردستان"، وتابع "يجب متابعة مسير الشهيد، لنكون لائقين بتضحياته وطموحاته، فالشهيد يضحي بروحه من أجل وطنه".

وبعد الانتهاء من الكلمات، قرأ العضو في مجلس عوائل الشهداء رفين شيخموس، وثيقة الشهيد لتسليمها لذويه.

ووسط زغاريد الأمهات وترديد الشعارات، رفع رفاق الشهيد نعشه على الأكتاف، ليوارى الثرى في مزار الشهيد دليل ساروخان في مدينة قامشلو.

(ن م/آ)

ANHA