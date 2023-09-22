جثمان الشهيد دلشير درباسية يوارى الثرى في مزار الشهيد رستم جودي

توافد العشرات من أهالي ناحية الدرباسية وقراها إلى مزار الشهيد رستم جودي في قرية بر كفري، لتشيع جثمان مقاتل قوات سوريا الديمقراطية علي الجاسم، الاسم الحركي دلشير درباسية، الذي استشهد اثناء تأديته لواجبه في ناحية تل تمر في الـ15 من أيلول.

موكب الشهيد دلشير درباسية زين بعلم قوات سوريا الديمقراطية، وأكاليل الورود، وانطلق بمشاركة العشرات من السيارات من أمام مجلس عوائل الشهداء في ناحية الدرباسية واتجه صوب مزار الشهيد رستم جودي.

وفور وصول جثمان الشهيد إلى مزار الشهيد رستم جودي، بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء في ناحية الدرباسية ألقاها عضو المجلس سالم السالم، وقال في مستهل حديثه "الشهيد دلشير استشهد من اجل كافة مكونات شمال وشرق سوريا، فالشهادة تعني الوفاء والتضحية والإخلاص".

وتمنى عضو مجلس عوائل الشهداء سالم السالم الصبر والسلوان لذويه الشهيد، وعاهد بالسير على خطى جميع الشهداء حتى تحقيق النصر.

ومن جانبه قال القيادي في المجلس العسكري الدرباسية عمران اوركيش "نحن كقوات عسكرية ما زلنا على عهدنا بالسير على خطا شهدائنا وتحقيق مكتسبات ثورتنا التي بنيت بفضل الشهداء وتضحياتهم".

وبين عمران اوركيش أن "لا احد يستطيع كسر عزيمتنا وإردتنا. ويقع على عاتقنا حماية كافة مكونات شمال وشرق سوريا وأراضينا".

وبعدها قرأت عضوة مجلس عوائل الشهداء ايمان دعدوش وثيقة الشهيد وسملتها لذويه.

ووري جثمان الشهيد دلشير درباسية الثرى وسط زغاريد الأمهات وهتافات تحي الشهداء.

(كروب/ك)