جثمان الشهيد بدران أحمد يوارى الثرى في ناحية عامودا

شارك اليوم, العشرات من أهالي ناحية عامودا وأعضاء المؤسسات والمجالس و أعضاء قوى الأمن الداخلي, في مراسم تشييع عضو قوى الأمن الداخلي الشهيد بدران صلاح الدين أحمد الذي استشهد في الـ ١٧ من شهر أيلول الجاري أثناء تأديته لواجبه الوطني في ناحية عامودا.

حمل المشيعون جثمان الشهيد من دوار الدرباسية متجهين نحو مزار الشهيد اسماعيل غرب الناحية، بعد الوصول وقف المشيعون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، من ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا مصطفى عمري كلمة أثنى فيها على تضحيات الشهداء في سبيل حماية الوطن.

وأشار بالقول: " تواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم مع دولة الاحتلال التركي التي تسعى إلى إنهاء الكرد خيانة لكردستان التي رويت بدماء الآلاف من الشهداء الذين ضحوا بحياتهم في سبيل الوطن".

وأكد في نهاية حديثه: " نعاهد على السير على نهج الشهداء وفلسفة القائد عبدالله أوجلان حتى الرمق الأخير".

وألقيت كلمة باسم عائلة الشهيد, من قبل عم الشهيد سعيد فرسو الذي عاهد بدوره على المضي على نهج الشهيد بدران وجميع شهداء الحرية.

وانتهت المراسم بقراءة وثيقة الشهادة وتسليمها لذوي الشهيد، ليوارى جثمان الشهيد الثرى وسط ترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

(ج ع/سـ)

ANHA