جثمان الشهيد الدكتور نور الدين موسى وري الثرى في مزار الشهيد دليل ساروخان

الدكتور نور الدين موسى الملقب بـ (أبو هوزان)، تعرف على حركة حرية كردستان منذ عام 1985، وكان يشارك في معالجة المقاتلين الجرحى بشكل سري.

مع بداية ثورة روج آفا قدم الدكتور نور الدين موسى الخدمات الطبية لمقاتلي وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية، وكان يتواجد إلى جانب المقاتلين في جبهات القتال. كما مارس مهمة التخدير في مشفى الشهيد خبات وكذلك تدريب الكوادر الطبية.

بتاريخ الـ 13 من شهر تشرين الأول الجاري استشهد الدكتور نور الدين موسى جراء مرض الكلية.

وشيع جثمان الشهيد نور الدين موسى اليوم إلى مزار الشهيد دليل ساروخان بمشاركة المئات من الأهالي، وممثلين عن الإدارة الذاتية والقوات العسكرية ومؤسسات المجتمع المدني.

عضو مجلس عوائل الشهداء كيفو أوصمان ألقى كلمة خلال المراسم استذكر فيها الشهيد نور الدين وجميع شهداء الثورة، وأضاف: "يجب أن نواصل العمل على نهج الشهداء في كل المؤسسات التي نعمل فيها، لأن الكرامة التي حققناها كانت بفضل تضحيات الشهداء".

’شهيد الإنسانية‘

أحمد عمو، وهو أحد أصدقاء الشهيد نور الدين وعضو مشفى الشهيد خبات، ألقى كلمة قال فيها إنه عندما أطلقت دولة الاحتلال التركي هجماتها على مناطق روج آفا، انضم الدكتور نور الدين كطبيب محارب إلى جبهات القتال.

أحمد عمو نوه إلى أن الشهيد نور الدين موسى كان من أوائل العاملين في مشفى الشهيد خبات، وعمل بروح حماسية وتفانٍ وأضاف أيضاً: "الشهيد نور الدين شهيد الإنسانية، لأنه كان يواصل العمل رغم مرضه، وكنا نسميه بـ "أسد الجبال"، كما كان يقدم المساعدة للفقراء لذلك أقول إنه شهيد الإنسانية".

تلتها كلمة عبد الباقي موسى وهو شقيق الدكتور نور الدين موسى، والتي قال فيها: "لقد تعرف شقيقي على حركة الحرية من خلال تعلقه بفكر وفلسفة القائد آبو، وقد ناضل على هذا الأساس، وشارك في جبهات القتال حتى في عفرين".

ومن ثم وري جثمان الشهيد نور الدين موسى الثرى وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تحيي الشهداء.

(ك)

ANHA