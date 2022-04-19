جثمان الشهيد أحمد عويد يوارى الثرى في مزار الشهيد دلشير بتربه سبيه

توجه العشرات من أهالي ناحية تربه سبيه إلى مزار الشهيد دلشير في قرية دكري غرب الناحية؛ للمشاركة في مراسم تشييع جثمان المقاتل في قوات الدفاع الذاتي، أحمد عليان عويد الذي استشهد في الحسكة في الـ 16 من نيسان الجاري خلال تأدية واجبه.

مراسم التشييع بدأت باستقبال الأهالي لجثمان الشهيد بزغاريد الأمهات والهتافات التي تحيي وتمجد الشهداء، وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه، حاج عبدي خلف، كلمة توجه فيها بالعزاء إلى ذوي الشهيد، وأكد أنهم ماضون على خطا وأهداف شهدائهم.

كما نوّه خلف إلى أن الحرب فُرضت على شمال وشرق سوريا، حيث هاجم مرتزقة داعش وتركيا ومرتزقتها على المدنيين الآمنين في بيوتهم "الأمر الذي فرض على أهالي المنطقة الدفاع عن أرضهم وكرامتهم".

وبدوره، أشار القيادي في قوات سوريا الديمقراطية محمد زيدان، في كلمة ألقاها في المراسم على أن امتزاج دماء المكونات في مزار واحد، واجتماعها على هدف واحد، كان لحماية أهالي المنطقة والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وأنهم في قوات سوريا الديمقراطية ماضون على خطا شهدائهم".

ثم قرئت وثيقة الشهادة وسلمت لذويه.

وبدورهم، أكد ذوو الشهيد، خلال كلمة ألقاها ابن عمه ماجد الجربوع، أنهم فخورون بشهادة ابنهم الذي "مضى على عهده في حماية أهله ووطنه وأنهم ماضون على خطا وأهداف شهدائهم حتى تحقيق النصر وخلق حياة حرة كريمة".

وفي ختام المراسم وري جثمان الشهيد أحمد عويد الثرى إلى جانب رفاقه في مزار الشهداء.

(ك)

ANHA