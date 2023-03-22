جثامين شهداء قوات سوريا الديمقراطية تتجه الِى مزارات الشهداء

اختتمت مراسم توديع جثامين شهداء قوات سوريا الديمقراطية "شرفان كوباني (عبدو أحمد عبدي)، وفراشين باران (نجبير محمود حمدو)، ديدار ديرك، (حمدية سيدو سيدو)، روجنك رفعت (برفين بلال رفعت)، خبات درباسية (ريناد عزالدين علي)، دوغان عفرين (هادي حمدوش ظاهر)، هارون روج آفا، (مجيد سليمان محمد)، هوكر ديرك، (علاء عدنان حمود)، درويش ديرك (دويش أحمد عمر)". التي نظمت في ملعب سردم في مدينة الحسكة.

وشارك في المراسم الآلاف من أهالي (إقليمي الجزيرة والفرات، والرقة، ومنبج، ودير الزور والشهباء)، بالإضافة إلى القوات العسكرية، وعضوا القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، ونوروز أحمد، والقائد العام لـ "قوات مكافحة الإرهاب"، في محافظة السليمانية وهاب حلبجي، والرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بريفان خالد وعبد حامد المهباش، والرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، أمينة عمر.

وخلال المراسم التي بدأت بالوقوف دقيقة صمت، وقرأت وثائق الشهادة وتسليمها لذوي الشهداء، ألقى القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي كلمة أكد فيها أن الراية التي رفعها الشهيد شرفان ورفاقه ستبقى عالية حتى تحقيق النصر المنشود، كما تحدث كل من عبد حامد المهباش وأمينة عمر اللذان أكدا على ضرورة تصعيد النضال.

وبعد الانتهاء من الكلمات تم توديع الشهداء بمراسم عسكرية، لتتجه جثامينهم إلى مناطقهم لتوارى الثرى هناك.

حيث ستوارى جثامين (فراشين باران، وديدار ديرك، وهوكر ديرك، وكوجر ديرك، وهارون روج آفا، ودوغان عفرين) الثرى في مزار الشهيد خبات مدينة ديرك.

وسيوارى جثمان الشهيد (شرفان كوباني) الثرى في مزار الشهيدة دجلة بمركز مقاطعة كوباني.

اما جثمان الشهيدة (روجنك رفعت) ستوارى الثرى في مزار شهداء الشهباء.

فيما سيوارى جثمان الشهيد (خبات درباسية) الثرى في مزار الشهيد رستم جودي بناحية الدرباسية.

(كروب/أ ب)

ANHA