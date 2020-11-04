جسر كشكش بمنطقة الشّداديّ في مرحلته الأخيرة من إعادة التّأهيل

تقترب بلدية الشعب في ناحية مركدة بالتعاون مع بلدية الشدادي من انتهاء العمل لإعادة ترميم جسر كشكش جبور الحيويّ الّذي يربط بين الحسكة ودير الزور والذي دمّر على يد مرتزقة داعش في عام 2016 خلال المعارك مع قوّات سوريا الديمقراطية.

وقد أكّد علي الحسين المتعهّد المدنيّ الذي استلم العمل في الجسر خلال المناقصة التي أعلنتها بلدية مركدة, أنّ: "الجسر قيد العمل، ومدّة العمل فيه 75 يوماً، بطول 23 م وعرض 17م يحوي على 9 عبّارات رئيسية لتصريف مياه السيول والأمطار".

وأشار الحسن إلى: "أنّ العمل في الجسر سار بشكل جيّد خلال الفترة السابقة، إلّا أنّ انقطاع مادة الإسمنت في السوق المحلّية والحديد أعاق العمل بشكل كبير علماً أنّ الإسمنت موفّر بالسوق السودة بسعر تجاوز الـ 18000 ل س للكيس الواحد عكس ما كان متّفق عليه مع هيئة البلديات بسعر 9000 ل س للكيس الواحد، فتوقّف العمل لمدّة أسبوع على أمل الحصول على المواد الرئيسية, فبعد أن طال الانتظار باشرنا العمل بأسعار السوق السودة، ذلك لالتزامنا بمدّة العمل في العقد".

ولفت الحسين إلى: "أنّ الجسر ذو أهمية كبيرة لكونه يربط بين الحسكة ودير الزور بشكل رئيسيّ، ويخدم الآليات المدنية والعسكرية، ويخدم أكثر من 300 قرية".

وبدوره أشار الرئيس المشترك لبلدية الشعب في ناحية الشدادي محمد صالح إلى: "أنّ مشروع الربع الثالث للعام الحالي هو تأسيس عبّارات، فقد تمّ الانتهاء من عبّارات قرية مليحان ببلدة تل الشاير على الطريق الواصل بين الشدادي والدشيشة، ونحن على موعد لإنهاء العمل في جسر كشكش جبور في الأيام القادمة".

(إ)

ANHA