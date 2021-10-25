جسر دولاب عويص في الحسكة توفير للمسافة والوقت

انتهت بلدية الشعب في مدينة الحسكة، في أيلول/ سبتمبر المنصرم، من إنشاء جسر دولاب عويص في الناحية الجنوبية للمدينة، بعد عملٍ دؤوب استمر ثلاثة أشهر، إذ بدأ العمل فيه في أيار/ مايو الماضي.

ويخدم الجسر أهالي الأحياء الجنوبية والشمالية لمدينة الحسكة، لتسهيل وصولهم إلى مركز المدينة والعكس.

ويعود سبب إنشاء جسر دولاب عويص في حي النشوة إلى تخفيف الضغط على جسر البيروتي في حي غويران، وربط ضفتي الخابور الجنوبية والشمالية ببعضهما، واختصار المسافة والوقت.

وفي هذا السياق، يؤكد الرئيس المشترك لبلدية الشعب في الناحية الجنوبية لمدينة الحسكة سعيد حسو، على أهمية الجسر، قائلاً "نتيجة الضرورة الملحة في ربط أحياء الناحية الجنوبية بالشمالية".

وأضاف "ونتيجة الضغط الكبير الذي كان يشهده جسر البيروتي، وعدم وجود جسور أخرى تربط بين الأحياء الجنوبية والشمالية، ولتسهيل تحرك حركة المواطنين، كان من الضروري إنشاء هذا الجسر".

وكان أهالي حي النشوة وحي العمران يعبرون عدة أحياء؛ للوصول إلى الأحياء الشمالية في المدينة، ويضطرون للوقوف وقتاً طويلاً على جسر البيروتي في حي غويران؛ بسبب الأزمة التي يشهدها. ويقطعون مسافة لا تقل عن 20 كم؛ للوصول من الناحية الجنوبية إلى مركز المدينة أو أحياء الناحية الشمالية، عبر جسر البيروتي، قبل إنشاء جسر دولاب عويص، الذي اختصر هذه المسافة إلى 5 كم.

ويبلغ طول جسر دولاب عويص 30 متراً وعرضه 7 أمتار.

وقد وفّر هذا الجسر الوقت أيضاً إلى جانب المسافة، حسب ما أشار إليه المواطن هاني العمر من أهالي حي الحارة العسكرية لوكالتنا، "إنشاء جسر دولاب عويص ساعد أهالي المنطقة كثيراً، حيث كنا نقف أكثر من نصف ساعة على جسر البيروتي للوصول إلى الأحياء الشمالية، ولكن الآن نصل بسهولة وفي وقت قصير جداً".

وقد خُصص جسر "دولاب عويص" لعبور الآليات الخفيفة وحركة الأهالي فقط، حسب ما أكده الرئيس المشترك لبلدية الشعب في الناحية الجنوبية لمدينة الحسكة سعيد حسو.

ونوّه حسو إلى أن الآليات الثقيلة ممنوعة عبور الجسر، مطالباً الأهالي والسائقين بالتقيد، لتجنيب الجسر الضرر.

(أ م)

ANHA