جريمة تهز مصر.. مقتل طفلة على يد 3 أشخاص بعد اغتصابها وتعذيبها

في جريمة هزت مصر، تواصل نيابة الرمل في الإسكندرية شمال البلاد، التحقيق في واقعة اتهام 3 أشخاص باحتجاز طفلة لمدة أسبوع واغتصابها وتعذيبها، ما أدى لمقتلها.

تستعجل النيابة تقرير الصفة التشريحية النهائي للمجني عليها تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وكان قسم شرطة الرمل تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود جثة طفلة متوفاة مسجاة على الأرض أمام مقابر خورشيد طريق على طريق الإسكندرية – القاهرة الزراعي.

وبالفحص، تبيّن أن الجثة لطفلة بها آثار تعذيب شديد وإصابات في مختلف أنحاء الجسم، وبجوارها بعض المتعلقات الشخصية.

وتوصلت التحريات إلى تحديد شخصية المتوفاة وتدعى "منة" (14 عامًا)، مقيمة بعزبة المراغي القديمة، في دائرة قسم شرطة المنتزه ثالث، وفق ما أفاد به موقع "المصري اليوم".

وتم عرض جثمان الطفلة على والدها ووالدتها في مشرحة كوم الدكة وتعرفا عليها، وأضافا أن المجني عليها كانت قد أبلغتهما منذ أكثر من أسبوع أنها محتجزة لدى شخص يدعى "خالد".

والمفاجأة، أن الأب لم يبلغ الشرطة خوفًا من حدوث مكروه لابنته، لافتًا إلى أن ابنته طلبت منه الاطمئنان وعدم القلق، ففضل الانتظار إلى حين ظهور أي جديد أو حدوث اتصال آخر.

ووفقًا لمحضر تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، تبيّن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص.

كما أضاف المحضر أن المتهمين قاموا بتعذيبها في مختلف أنحاء جسدها بأدوات مختلفة، ومنع الطعام والشراب عنها والتعدي عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.

يذكر أن مصر شهدت في الفترة الأخيرة تزايد عدد الجرائم المرتكبة بحق المرأة، كان آخرها مقتل فتاة على يد والدها وشقيقها بذريعة "شكهما في سلوكها"، وأخرى استدراج أخ لشقيقته الأكبر بمعاونة صديق له بغرض اغتصابها وتصوير فيديو فاضح لها يستخدم لابتزازها، وإجبارها على التنازل عن الميراث.

(د ع)