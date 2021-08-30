جريمة قتل لرجل وزوجته في مدينة كوباني

وفي تفاصيل الحادثة، أفاد مراسل وكالتنا بوقوع جريمة قتل بعد منتصف ليلة أمس لشخصين وجرح طفل.

وقُتل عساف عباس ذو الـ (32 عاماً) وزوجته روكن حسين ذات الـ (25 عاماً)، وجرح أحد أبنائهما ذو الـ (6 أعوام)، الذي أُسعف إلى أحد مشافي مدينة كوباني لتلقي العلاج.

وقال سكان من حي بوتان شرقي إن العلامات على الجثث تظهر تعرضهما للقتل بواسطة أدوات حادة.

ولدى عساف وزوجته 6 أطفال، كانوا مع والديهم ليلة وقوع الجريمة.

وحضرت قوى الأمن الداخلي إلى مكان الحادثة، وباشرت التحقيق في ملابسات الجريمة.

يشار إلى أن عساف عباس يملك محلًّا للصرافة في مدينة كوباني.

(م ع/ج)

ANHA