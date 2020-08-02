جريمة قتل في كوباني ضحيتها امرأة

هذا وتعرضت المغدورة (ر م) البالغة من العمر 19 عاما لطلقات من سلاح "كلاشينكوف" منتصف ليلة أمس في منزلها الكائن بحي "بوطان شرقي"، ما أدى إلى مفارقتها الحياة.

وأكد مكتب مكافحة الجريمة المنظمة التابع لقوى الأمن الداخلي في إقليم الفرات لمراسلي وكالة أنباء هاوار بأن التحقيقات حول الحادثة ما تزال جارية حتى اللحظة، إذ لا تعرف بعد معلومات واضحة ومؤكدة عن هوية مرتكبي الجريمة ودوافع ارتكابها.

وسجلت مدينة كوباني ارتفاعا ملحوظا في حالات انتحار أو قتل النساء، وبحسب إداريات في مؤتمر ستار (منظمة نسائية) فإن المدينة شهدت خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة 6 حالات قتل وانتحار للنساء.

(ع م/ج)

ANHA