جريمة قتل في كوباني بدافع الثّأر

وقتل الشّاب "ف خ ب"(20 عاماً) على يد "أ م ا"(34 عاماً) اليوم في حدود السّاعة 15:30، وبحسب المعلومات الأوّلية فإنّ الجريمة نُفّذت بدافع الثّأر بين عائلتي القاتل والمقتول.

ووقعت الجريمة في الغابة الواقعة غرب مدينة كوباني، وعلى إثرها تدخّلت قوى الأمن الدّاخلي (الأساييش)، وبدأت التحقيق في ملابسات الجريمة، واعتقلت أشخاصاً متورّطين.

وما يزال مكتب مكافحة الجريمة المنظّمة التابع لقوى الأمن الداخليّ يواصل تحقيقاته في إطار القضية.

في حين نُقل جثمان الشّاب "ف خ ب" إلى مشفى كوباني للكشف عليه من قبل الطبّ الشّرعيّ، واتّخاذ ما تبقّى من الإجراءات القانونية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الخلاف القديم الذي يقال بأنّه الدافع وراء تنفيذ الجريمة الحالية قد وقع قبل أكثر من عام في تركيا، إذ قُتل والد الجاني على يد والد المجنيّ عليه، ما دفع الأوّل للانتقام من عائلة قاتل والده.

(د أ/ج)

ANHA