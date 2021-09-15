جريمة قتل في كركي لكي... مقتل شابة على يد شقيقها

وحصلت الجريمة عصر اليوم الأربعاء، حيث أقدم المدعو "قهرمان عبدالرحمن" على إطلاق الرصاص على شقيقته "ديلان" وأصابها بطلق ناري في القلب ما أدى لمفارقتها الحياة على الفور.

وبحسب مصادر أهلية من القرية أفادت بأن ذوي الفتاة كانوا قد زوجوها بالإكراه من ابن عمها مطلع شهر آذار من العام الجاري، وظهرت بينهما الكثير من المشاكل وسط رفض الفتاة استمرارها بالزواج من ابن عمها، ولدى هروبها من منزل زوجها وعودتها إلى ذويها ورفضها العودة إلى منزل ابن عمها وطلبها الطلاق منه، أقدم شقيقها على قتلها.

هذا وسارعت قوات الأمن الداخلي في ناحية كركي لكي إلى التدخل وفتح تحقيق في الجريمة.

(ك عل)