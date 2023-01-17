جريمة قتل امرأة حامل وطفلتها بالرقة.. إدانة واسعة في الأوساط النسائية

شهد حي المشلب الواقع في الطرف الشرقي من مدينة الرقة، أمس الإثنين، جريمة قتل مروعة بحق امرأة وطفلتها البالغة من العمر (8 أعوام).

وحسب مراسلتنا، فإن المرأة، تدعى (نورا عبد الأحمد) مُدرّسة تبلغ من العمر (25 عاماً) وكانت حاملاً، تعرضت مع طفلتها البالغة من العمر (8 أعوام) للقتل على يد مجهولين، دون ذكر تفاصيل أخرى عن الجريمة.

وأشارت إلى توجه قوى الأمن الداخلي إلى مسرح الجريمة والبدء بالتحقيق في حيثياتها.

الرقة

وأثارت هذه الجريمة حفيظة الحركات النسائية في شمال وشرق سوريا، إذ أدان تجمع نساء زنوبيا في الرقة هذه "الجريمة الوحشية".

وجاء ذلك خلال بيان، أدلى به مكتب التجمع في الرقة، اليوم الثلاثاء، وشارك فيه العشرات من عضوات المكتب، والمؤسسات المدنية بمدينة الرقة وريفها، قرأته الناطقة باسم مكتب العدالة الاجتماعية في مكتب تجمع نساء زنوبيا، زهرة الشلاش.

استهل البيان بالإشارة إلى أن عبارات الشجب والاستنكار لا تكفي، وقال: "نحن أمام معضلة تعيدنا إلى القرون الوسطى مع تفشي جرائم تهز الضمير الإنساني، وما يعقب ذلك من استعادة للمجتمع الذكوري الذي عفا عنه الزمن"، منوهاً إلى ازدياد جرائم قتل النساء في الآونة الأخيرة وظهور حالة من القلق الاجتماعي.

وتطرق البيان إلى تفاصيل الجريمة، "اُرتكبت يوم أمس جريمة قتل بالرقة، بحق امرأة تعمل مُدرسة وطفلتها التي تبلغ من العمر8 سنوات في حي المشلب". وأشار إلى أن الجريمة ارتكبت بمنزل "المغدورة حيث كانت العصابة في البيت حين وصولها إلى البيت ونفذت الجريمة وقتلوها ذبحاً، والطفلة قتلت خنقاً".

وأدان البيان "هذه الجريمة وكافة الجرائم بحق المرأة"، وأكد أن النساء في الرقة، يقفن اليوم؛ لإيصال صوتهن إلى العالم أجمع والقول بصوتٍ واحد "لا لقتل النساء ولا لقتل الأطفال".

وطالب "قوى الأمن الداخلي باتخاذ أقصى العقوبات بحق المجرمين"، كما طالب "المنظمات النسوية ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفل بإصدار قوانين صارمة بحق كل من سولت له نفسه بارتكاب مثل هذه الجرائم الوحشية".

في السياق، أدلى اتحاد المعلمين في مدينة الرقة اليوم ببيان، أدان فيه جريمة قتل المرأة وطفلتها.

وجاء في مستهل البيان الذي قرأه عضو اتحاد المعلمين، إبراهيم الحمود، أمام مبنى اتحاد المعلمين في مركز المدينة، "أن اتحاد المعلمين في الرقة يستنكر ويدين هذا الفعل الإجرامي، حيث أقدمت مجموعة من المجرمين على قتل المعلمة نورا الأحمد، من ملاك مدرسة ابن البيطار، وطفلتها الصغيرة بدم بارد، ما يدل هذا العمل على أنه؛ إجرام منظم".

وطالب "الجهات المختصة بمتابعة هذه العصابة وتطبيق أقصى العقوبات بحقها؛ من أجل تطبيق العدالة ونشر الأمن والأمان في بلدنا".

حلب

وأدانت منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة (فرع حلب)، هذه الجريمة المروعة، في بيان أدلت به اليوم الثلاثاء، أمام مركز المنظمة الواقع في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود بحلب.

أوضح البيان الذي قرأته الإدارية في المنظمة، رانيا جعفر بحضور العشرات من النساء وعضوات المنظمة، "أن العقلية الرجعية لا تزال تقوم بأبشع الجرائم مثل (القتل، والسلب، والنهب) بحق النساء".

واعتبر جرائم قتل النساء والأطفال؛ قتل للإنسانية جمعاء وعدها تهديداً وخطراً على المجتمع.

وطالبت المنظمة في بيانها "الهيئات المعنية والحقوقية باتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى الحقيقة ومحاسبة الجناة وإنزال أشد العقوبات بحقهم".

(ي م)

ANHA