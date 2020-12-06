جريمة مدوية في تركيا... 27 من عناصر الحكومة يغتصبون طفلة

وجاءت الحادثة بعد الكشف عن أن طفلة تبلغ من العمر 15 عاما من قرية جركوش حاملا، وتبين أنها اغتصبت في المستشفى حيث ذهب وهي تشكو من آلام في البطن.

وبناء على الشكوى، ألقي القبض على رجلين يدعيان (ف أ) و( م و) وبحسب تقرير نشرته وكالة جين نيوز في 5 ديسمبر / كانون الأول الجاري، أنه 27 شخصًا متورطون في الاغتصاب، بمن فيهم الشرطة والرقيب وحرس القرية.

وعلى الرغم من أن التحقيق الذي تم فتحه قد تم تمديده، إلا أنه تم ذكر أسماء 11 رجلاً فقط في التحقيق حتى الآن.

وبحسب التقرير نفسه، فبالإضافة إلى الطفلة البالغة 15 عامًا ، تعرضت امرأتان أخريات للاغتصاب واجبارهما على ممارسة الدعارة في القرية تحت التهديد.

وبعد صدور التحقيقات حول هذه الجريمة أطلقت النساء على شبكات التواصل الاجتماعي حملة هاشتاك تحت اسم GercüşteNeOluyor#؟ (#ماذا يجري في جركوش؟) للمطالبة بالكشف عن ملابسات تلك الجريمة ومحاسبة المعتدين.

وشارك في الحملة مسؤولون تنفيذيون وبرلمانيون من HDP في نشر الهاشتاك.

المصدر: ANF