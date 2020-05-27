جريمة بحقّ طفل في السّادسة من عمره تهزّ الشّارع في الرّقّة

الطّفل "خليل عبد الرّزاق" الذي أعلن أهله عن فقدانه منذ أكثر من أسبوع، عثر عليه اليوم ملقياً في حمّام إحدى الشّقق السكّنية شبه المدمّرة في حي الادخار، وكان جسم الطفل متفسّخاً بشكل كامل.

وتقول الجهات الأمنية إنّ سبب وفاة الطفل تعرّضه لضربة بواسطة أداة حادّة في القلب، وبحسب الطبيب الشرعيّ الذي كشف على الجثة أكّد أنّ "الوفاة قد مضى عليها حوالي الأسبوع".

وتعتبر هذه الحادثة هي الأولى من نوعها في المنطقة بعد تحريرها من يد داعش، حيث باشرت الجهات الأمنيّة بالتحقيق لكشف ملابسات الجريمة للكشف عن تفاصيلها وإلقاء القبض على الجناة.

كما وناشدت الجهات الأمنيّة كافّة المواطنين مراقبة أطفالهم حرصاً على سلامتهم.

(ع أ/م)

ANHA