جرجرلي أوغلو: على البرلمان التركي التحقيق في قائمة الاغتيالات السياسية التي انتشرت مؤخراً

وقدّم البرلماني المعارض عمر فاروق جرجرلي أوغلو استجواباً للبرلمان التركي للتحقيق في ادعاء زعيم المافيا، سادات بكر، حول وجود قائمة اغتيالات مُدرج بها أسماء صحفيين معارضين وبعض السياسيين، بالإضافة إلى التحقيق في صحة تورط شركة "سادات" الأمنية في اتفاق مع فريق اغتيالات أجنبي، حسب وكالة فرات للأنباء.

وعلى خلفية إثارة هذا الملف من قبل نائب الشعوب الديمقراطي، تحت قبة البرلمان التركي ولدى الأوساط السياسية في البلاد، استدعت السلطات التركية، الجمعة، رئيس حزب الشعب الجمهوري, كليجدار أوغلو لأخذ أقواله في تحقيق بشأن مزاعم "الاغتيالات السياسية" التي انتشرت مؤخراً, حسب صحيفة "جمهورييت" المعارضة.

وكان كليجدار أوغلو، صرح سابقاً، باحتمالية وقوع جرائم اغتيالات سياسية في تركيا، حيث قال إنه يشعر بالقلق "من احتمال ارتكاب جرائم قتل سياسية، فكلمات أردوغان الهجومية تشجع دوائر معينة على الاغتيال".

من جهته، طالب محامي كليجدار أوغلو، جلال تشَلِكْ، مكتب المدعي العام، "أولاً، بأخذ بيان رئيس حزب العدالة والتنمية أردوغان، وخطاباته المتضمنة التخويف والتهديدات، ومن ثم تقديم البيانات والتقييمات اللازمة كتابياً إلى مكتب المدعي العام من قبل كليجدار أوغلو".

وقال المحامي، في تغريدة له عبر حسابه بموقع «تويتر»: "من الضروري أخذ تصريحات أردوغان، وخطاباته الموجهة للقمع والتهديد، وبعد هذا سنلقي بياناً حول الموضوع".

ويُذكر أن زعيم المافيا التركية، سادات بكر، قد كشف، الثلاثاء الماضي، عن أن هناك قائمة موت تضم اسمه وصحفيين معارضين.

وأشار إلى أن شركة "سادات" الأمنية، التي أسسها المستشار الرئاسي السابق، عدنان طانري فردي، ليست مجرد شركة أمن فقط، بل تقوم بأعمال في الخفاء، وتنفذ اغتيالات بتعليمات من الحكومة التركية.

وجاءت تصريحات بكر بعد حديث معارضين في تركيا مؤخراً عن "مخططات اغتيالات سياسية" يحضّر لها النظام الحاكم بقيادة "العدالة والتنمية" في تركيا.

(ف)