جرحى وقتيل جراء استهداف المرتزقة مواقع لقوات دمشق شرق إدلب

وشهدت محاور ضمن سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي بعد منتصف الليل استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة بين قوات حكومة دمشق من طرف ومرتزقة الاحتلال التركي من طرف آخر.

وعلى صعيد متصل، استهدف المرتزقة تمركزات لقوات حكومة دمشق والمجموعات التابعة لها على جبهات سراقب في ريف إدلب الشرقي، ما أدى إلى سقوط جرحى، وسط معلومات عن مقتل أحد العناصر، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت قوات حكومة دمشق قد قصفت مناطق في ريفي إدلب الجنوبي واللاذقية الشمالي، يوم أمس، حيث استهدفت بأكثر من 25 قذيفة صاروخية ومدفعية مناطق في سفوهن والفطيرة والبارة وفليفل ضمن جبل الزاوية، ومحور كبانة ضمن جبل الأكراد، تزامن معه تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في الأجواء.

(ل د)