جرحى وقطع طرقات.. مخاوف أمنية من تمدد حالة الفوضى في أرجاء لبنان

أصيب 6 أشخاص بجروح أحدهم بحالة خطرة في طرابلس شمال لبنان، خلال جولة لمحتجين على منازل النواب، وعند وصولهم إلى منزل النائب محمد كبارة حصلت أعمال شغب أدى إلى سقوط الجرحى.

كما أصيب شخصان على خلفية طلب إقفال أحد المحال للوجبات السريعة من قبل المحتجين على الأوضاع المعيشية، وعلى الفور حضرت قوة من عناصر الجيش، وضربت طوقاً أمنياً في المكان، وبدأت بملاحقة مطلقي النار.

هذا وأبدى مصدر أمني لموقع "Lebanon on" تخوفه من تمدد حالة الفوضى في المناطق أكثر، وأعرب عن خشيته من تطور الأوضاع، داعياً إلى ضبط النفس في هذه المرحلة الحساسة. وأشار إلى أن تمدد الفوضى سيدخل لبنان في مرحلة سياسية واجتماعية واقتصادية قاسية.

ويستمر قطع الطرقات في عدد من المناطق، خصوصاً مع وصول سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى مستويات قياسية حيث تخطى اليوم الـ17000 ألف ليرة لبنانية، وبالتالي انهيار القدرة الشرائية للمواطنين.

وأغلق عدد كبير من المحال التجارية أبوابه في سوق صيدا التجاري، ورفعوا لافتات كتب عليها "الدولار 17400 شعب نائم لا يستحق الحياة". وفضّل أصحاب هذه المحال، الإغلاق نظراً للخسارة التي يتكبدونها نتيجة تأرجح سعر الصرف وعدم استقرار الوضع المالي والاقتصادي.

وشهدت محلة ساحة الشهداء في صيدا توتراً إثر إشكال وقع بين شباب محتجين وعناصر من الجيش، بعد محاولة الأخير فتح الطريق، ما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى بين صفوف المحتجين، فيما تم توقيف ثلاثة إثر عملية التدافع. كما شهدت محلة طلعة المية في مدينة صيدا، إطلاق نار في محطة وقود على خلفية أحقية تعبئة البنزين.

(ز غ)