جرحى في قصف لقوات حكومة دمشق على مناطق في ريف إدلب

وشهد محيط مدينة معرة مصرين في ريف إدلب، قصفاً صاروخيّاً نفذته قوات حكومة دمشق صباح اليوم، السبت، ما أدى إلى إصابة طفل بجراح، كما جرى قصف مماثل طال أرضاً زراعية في بينين بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص كانوا يعملون ضمن ورشة قطاف زيتون في الأرض المستهدفة، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان المرصد وثق أمس، مقتل ضابط برتبة مقدم في قوات حكومة دمشق، متأثراً بإصابته السابقة، على محاور ريف حلب، كما قُتل عنصر في قوات حكومة دمشق، بقصف لمرتزقة تركيا على محاور ريف إدلب.

وشهدت المنطقة المسماة "خفض التصعيد" اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها من طرف، ومرتزقة تركيا من طرف آخر، على محور ميزناز- كفرنوران في ريف حلب الغربي، ترافقت مع قصف بري متبادل بين الطرفين.

(د ع)