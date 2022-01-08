جرحى القصف التركي على كوباني وذووهم: تركيا تستهدف المواطنين

وتعرضت قرى تل حاجب، وقرموغ، وكوران، وخانى، وسرزوري وكولتبه الواقعة شرق كوباني على الحدود مع دولة الاحتلال التركي إلى قصف عنيف من قبل دولة الاحتلال.

كما تعرضت مدينة كوباني للقصف المدفعي العشوائي من قبل دولة الاحتلال التركي في 4 مواقع مختلفة من المدينة (أمام مزار الشهداء على طريق حلب جنوب المدينة، وأمام شركة نوروز وسط المدينة، وأمام سوق الخضرة (سوق الهال) شمال المدينة وعلى هضبة تلة مشته نور).

واستشهد مواطن من وجهاء قرية خانى الواقعة شرق كوباني على الحدود مع دولة الاحتلال التركي، يدعى إبراهيم شريف، المعروف باسم أشقر خلال قصف الاحتلال التركي على القرية.

فيما أصيب 12مواطناً خلال القصف التركي على قرى شرق كوباني، بينهم نساء وأطفال إصابات بعضهم بليغة، يتلقون العلاج في أحد مشافي كوباني.

وحول القصف التركي على قرية قره موغ تحدث المواطن مصطفى حنيفي من القرية لمراسلي وكالتنا، قائلاً "كنا في منازلنا عندما استهدفتنا القذائف، وأصيب 6 أشخاص من عائلتنا إصابات بعضهم بالغة، إذ بترت ساق ولدي ذو الـ 4 سنوات إثر القصف التركي".

وأشار مصطفى حنيفي إلى أن القذائف استهدفت المواطنين بشكل عشوائي واستهدفت النساء والأطفال، وأنه تم استهداف القرية بعشرة قذائف عشوائية.

ومن جانبها، قالت إحدى المصابات في القصف التركي على مدينة كوباني، نارين شكري بشار "كنت ذاهبة إلى منزل أهلي مع ولدي عندما حدث القصف أمام شركة نوروز".

وأضافت نارين قائلة "لم ألاحظ أي شيء في البداية ومن ثم لاحظت أني مصابة في رجلي وتم نقلي إلى المشفى على إثرها لتلقي العلاج".

وتساءلت نارين عن سبب استهداف دولة الاحتلال التركي للمواطنين قائلة "نحن مدنيون والدولة التركية تستهدف المدنيين، لماذا تستهدف المدنيين بشكل خاص؟، ماذا تريد منا؟".

وأسماء الجرحى نتيجة القصف التركي على كوباني وريفها بحسب إدارة مشفى كوباني هم:

* نارين شكري بشار (25عاماً).

* مظلوم بكر طيب(36عاماً) سوق الهال.

* جيهان ملا عثمان صالح (25 عاماً) قرية كولتبه.

* محمد بهاء دين على (35 عاماً) سوق الهال.

* بسنة صالح حنيفي (24 عاماً) قرية قره موغ.

* شيرين سعيد حنيفي (27 عاماً) قرية قره موغ.

* كريلا جلال عبد الله (36 عاماً) قرية قره موغ.

* عبدو مصطفى حنيفي (4عاماً) قرية قرموغ.

* ياور إبراهيم حنيفي (سنة و6 أشهر) قرية قره موغ.

* حمود مطر الغافلي (25عاماً) قرية كربناف.

* عادل كيتكاني (30 عاماً) في سوق الهال.

* خالد مصطفى بشار(5 سنوات)، أصيب بشظية في الكتف أمام ماركت نوروز.

(م ع/ج)

ANHA