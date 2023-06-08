جرحى الحرب يطالبون بإنشاء محكمة دولية لمحاسبة مرتزقة داعش

بعد تحرير مناطق شمال وشرق سوريا من مرتزقة داعش بشكل كامل، ألقت قوات سوريا الديمقراطية القبض على الآلاف من مرتزقة داعش واحتجزتهم في السجون، الأمر الذي يشكل خطراً كبيراً على أمن المنطقة، وسط دعوات لمحاسبتهم.

في هذا الصدد، التقت وكالتنا مع جرحى الحرب في الرقة، حيث أكد عبد الرحمن الحسين، المقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية الذي أصيب في حملة تحرير الرقة: "إن مرتزقة داعش ارتكبوا جرائم بحق أهلنا في المنطقة، وكان من الضروري محاسبتهم".

وأكد: "إن وجود مرتزقة داعش في السجون أشبه بالقنبلة الموقوتة إذا انفجرت ستؤثر على المنطقة بأكملها". وأضاف الحسين: "نحن جرحى الحرب نطالب التحالف الدولي والمنظمات الدولية بإنصافنا وإنشاء محكمة دولية لمحاكمة مرتزقة داعش تكون في شمال وشرق سوريا؛ لأنهم ارتكبوا المجازر والجرائم في هذه المنطقة".

بدوره، قال محمد الدرويش، الذي أُصيب في معركة تحرير الرقة: "ارتكب مرتزقة داعش الجرائم بحق النساء والأطفال والشيوخ ومن الضروري محاكمتهم في أقرب وقت ممكن"، وطالب بضرورة إعادة هؤلاء المرتزقة مع عائلاتهم إلى دولهم.

من جانبه، قال المقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، محمد البرجس الذي أُصيب في منطقة شنكال: "مرتزقة داعش لا يعرفون الرحمة والشفقة ارتكبوا المجازر بحق شعوب المنطقة ولم يفرقوا بين رجل وامرأة وطفل وشيخ".

وطالب البرجس التحالف الدولي بالقيام بواجبه الإنساني والأخلاقي لمحاسبة مرتزقة داعش وإنشاء محكمة دولية لهم في مناطق شمال وشرق سوريا.

(خ)

ANHA