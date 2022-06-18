شارك فدرسيون جرحى الحرب في مدينة الطبقة وريفها، في فعاليات اليوم الأول من خيمة" وقفة عشائر" التي نصبتها عشائر الطبقة وريفها للتأكيد على الوقوف مع قوات سوريا الديمقراطية، ومجابهة هجمات وتهديدات دولة الاحتلال التركي.

وخلال المشاركة ألقى الفدرسيون بياناً تحت الخيمة قرئ من قبل العضو علي الحمد وجاء فيه "إننا في دار جرحى الحرب ندين ونستنكر هجمات الاحتلال التركي، الدولة الفاشية على أراضينا وفي جبال كردستان بأحدث الأسلحة المتطورة والغازات الكيماوية والمحرمة دولياً مدعومة من حلف الناتو ".

البيان أشار إلى العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان والهجمات المستمرة للدولة التركية على المواطنين في شمال وشرق سوريا وقال " كل هذه الجرائم تمارسها تركيا وسط صمت دولي وعلى مرأى العالم وهذا تأكيد على أنهم راضون بما تفعله بحقنا".

فدرسيون جرحى الحرب طالب بإخراج اسم حزب العمال الكردستاني من لائحة الإرهاب، وتابع في بيانه:" من يجب أن يكون اسمه في لائحة الإرهاب هي الدولة التركية وحزب العدالة والتنمية الذي ينشر الإرهاب في العالم".

وناشد البيان في ختامه المجتمع الدولي للاعتراف بمشروع الإدارة الذاتية بكافة مكوناتها في مناطق شمال شرق سوريا.

هذا ومن المقرر أن تستمر فعاليات الخيمة يوم غد أيضاً.

(س ك/ٍسـ)

ANHA