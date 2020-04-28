جرحى الحرب يدعون للتصدي للمخططات التركية في جنوب كردستان

ونظم عدد من جرحى الحرب اليوم تجمعاً في مزار الشهيدة دجلة في كوباني، بهدف التحذير من التوتر الحاصل في جنوب كردستان في منطقة زيني ورتي.

وقرأ خلال التجمع البيان الذي أصدره جرحى الحرب بهذا الصدد، من قبل عضو مؤسسة جرحى الحرب شيرين أوصمان.

البيان أشار إلى أن دولة الاحتلال التركية تسعى إلى احتلال مناطق جنوب كردستان، وافتعال الاقتتال الداخلي بين أبناء الشعب الكردي في جنوب كردستان، عبر استخدام الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وأضاف البيان "أقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني سابقاً على تسليم حوالي 20 موقعاً إلى الجيش التركي، والآن يجمع قواته في زيني ورتي بدعم من الدولة التركية، ويدعو حزب العمال الكردستاني للخروج من جنوب كردستان".

البيان أشار إلى أن تصريحات الحزب الديمقراطي الكردستاني، تخدم سياسات الدولة التركية وتمهد لحدوث اقتتال داخلي بين أبناء الشعب الكردي "وهذا ما يسعى إليه حزب العدالة والتنمية".

جرحى الحرب استنكروا في بيانهم مساعي الدولة التركية، كما ناشدوا الحزب الديمقراطي الكردستاني بعدم "التحول إلى أداة لتنفيذ المخططات التركية، وافتعال اقتتال داخلي بين أبناء الشعب الكردي.

كما ناشد جرحى الحرب جميع المثقفين والأطراف السياسية الكردية بالتصدي للمخططات التركية.

(ك)

ANHA