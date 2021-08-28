جرحى الحرب في مقاطعة كوباني ينظمون مظاهرة استنكاراً لهجمات الاحتلال التركي لدار الجرحى

وشارك المئات من أهالي مقاطعة كوباني وأعضاء المؤسسات المدنية وبعض الشخصيات السياسية، وأعضاء بيت جرحى الحرب في المقاطعة للمشاركة في المظاهرة التي انطلقت تنديداً بهجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة واستهدافه لبيت الجرحى في مدينة قامشلو قبل عدة أيام.

وانطلقت المظاهرة من ساحة المرأة الحرة في مدينة كوباني إلى ساحة الشهيد عكيد وسط ترديد المتظاهرين للشعارات المناهضة لدولة الاحتلال التركي.

وبعد وصولهم إلى ساحة الشهيد عكيد وقف المتظاهرون دقيقة صمت اجلالاً لأرواح الشهداء تلتها كلمة للعضو في بيت الجرحى اسماعيل حمو قال فيها: "في الفترة الأخيرة ازدادت الهجمات على مناطقنا، ونحن كأعضاء في بيت الجرحى ندين هذه السياسة الفاشية الجديدة التي يتبعها دولة الاحتلال التركي ضد مناطقنا".

وأضاف: " أصبحت دولة الاحتلال التركي تقصف بشكل علني بيوت المدنيين واستهداف سياراتهم، ليس هذا فحسب بل أصبح يستهدف بيت جرحى الحرب الذين حاربوا الإرهاب، ونطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال التركي على جرائمه هذه".

وفي الختام انتهت المظاهرة على وقع الهتافات المطالبة بوقف الهجمات التركية على شمال شرق سوريا.

(ن كل)

ANHA