جرحى الحرب في مقاطعة عفرين يعقدون كونفرانسهم التأسيسي

هذا وعقدت اليوم الجمعية الكونفرانس التأسيسي في مركز حركة الثقافة والفن لمقاطعة الشهباء في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء بحضور 200 شخص من ممثلي الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم عفرين، مؤتمر ستار، مجلس مقاطعتي عفرين والشهباء، بالإضافة إلى إداريي وأعضاء جمعية الفجر (جرحى الحرب).

وعُلقت في المركز صور قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان وصور شهداء مقاومة العصر.

وبدأ الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم ألقت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي لإقليم عفرين شيراز حمو كلمة تطرقت فيها إلى سياسات الدول الرأسمالية تجاه شعوب الشرق الأوسط قائلةً: "هناك نظامان موجودان في العالم، الأول نظام الحداثة الرأسمالية والثاني نظام الحداثة الديمقراطية وهناك حرب مستمرة بين هذين النظامين، فالرأسمالية تحاول جعل الشرق الأوسط مركزاً لتجارتها وإجراء تجاربها، ولأن الحداثة الديمقراطية تكشف تلك السياسات، فقد كثرت هجمات الرأسمالية ضد النظام الديمقراطي".

وأضافت شيراز: "فاحتلال عفرين، سري كانيه وكري سبي من تلك السياسات المهاجمة للديمقراطية".

ومن جانبه هنأ الإداري في مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة عفرين فوزي مصطفى أعضاء الجمعية بانعقاد الكونفرانس: "نهنئ جميع المشاركين في الكونفرانس على انعقاده فهو فرصة للتطرق إلى مشاكل ونواقص الجمعية وتجنبها".

وحث مصطفى الحاضرين على زيادة وتيرة النضال قائلاً: "يحاول العدو بكافة السبل إمحاء وجودنا وإنكار ثقافتنا ولهذا يتطلب منا النضال بشكل أكبر والحذر من تلك السياسات".

وتحدثت الإدارية في مجلس اتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا سعاد حسو عن نوايا الاحتلال التركي من الهجمات المتكررة على قضاء شنكال وقالت: "الاستهداف المتكرر لقضاء شنكال هو استهداف لتاريخ طويل يمتد لآلاف السنين، لأن للإيزيديين تاريخاً طويلاً وثقافة عريقة، ولهذا يتوجب الحماية من تلك الهجمات بالتوعية والتنظيم".

تلاها قراءة النظام الداخلي للجمعية من قبل عضو الجمعية غيفارا عفرين.

وفي النهاية تم انتخاب 9 أشخاص كمجلس إداري للجمعية وهم (علي محمد ترك، عماد محمد قطرانو، محمد علو، ريزان محمد، روشين بلال، عمر مستو، زياد شيخ محمود، علي العلي، عدنان عبد الرحمن).

(كروبل)

ANHA