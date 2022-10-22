جرحى الحرب في منبج والطبقة: سنناضل مع مقاومة الكريلا الأبيّة حتى آخر نقطة من دمنا

تنديداً بهجمات جيش الاحتلال التركي بالأسلحة المحرمة دولياً على مناطق الدفاع المشروع، والصمت الدولي حيال تلك الهجمات، نظمت اليوم السبت، مؤسسة جرحى الحرب في مدينة منبج وقفة احتجاجية، في سياق الفعاليات المناهضة والمنددة التي انطلقت في عموم المناطق الكردستانية والعالم.

وكانت قيادة مركز الدفاع الشعبي، كشفت بتاريخ الـ ١٨من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، سجل ١٧مقاتلاً ومقاتلة من قوات الكريلا، استشهدوا خلال الهجمات التي شنتها دولة الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماوية على باشور "جنوب كردستان"، ونشرها لمقاطع فيديو توضح استخدام الأسلحة المحرمة دولياً.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية، العشرات من جرحى الحرب في منبج، أصيبوا في أوقات متفرقة في شمال وشرق سوريا، ضمن حملات قوات سوريا الديمقراطية ضد مرتزقة داعش والاحتلال التركي، بالإضافة إلى أعضاء مؤسسة جرحى الحرب في المدينة، رافعين "أعلام مجلس منبج العسكري، ومجلس عوائل الشهداء"، ويافطة كتب عليها "ندين ونستنكر العمل الإرهابي لأمير داعش أردوغان واستخدامه الكيماوي".

وتخللت الوقفة قراءة بيان في مزار شهداء منبج، قرئ من قبل عضو مؤسسة جرحى الحرب جواد العميري الذي تطرق إلى ما تشهده المنطقة من هجمات قائلاً: "في هذه المرحلة المصيرية والحساسة التي تعيشها شعوب المنطقة، تعرضت ولا تزال تتعرض لهجمات وحشية واعتداءات وانتهاكات متكررة واستهداف لكافة المكونات، من قبل الدولة التركية الفاشية".

تابع البيان "عبر استخدامها لكافة أنواع الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً، وآخرها استهدافها لقوات الدفاع الشعبي، تستمر دولة الاحتلال التركي في انتهاكاتها وعدوانها على الشعوب الآمنة، ضاربة الأعراف والقوانين الدولية عرض الحائط".

وانتقد البيان، صمت القوى والحكومات الدولية حيال ما تستخدمه دولة الاحتلال التركي في هجماتها "تواصل دولة الاحتلال التركي استهدافاتها لقوات الدفاع الشعبي بالأسلحة الكيماوية والقنابل النووية التكتيكية، والمصنفة المحرمة دولياً في ظل الصمت الذي تمارسه الدول، التي تدّعي الديمقراطية".

كما وانتقد البيان منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية "كذلك الأمر بالنسبة للمنظمات الأممية والدولية التي يُعتبر هذا الأمر من اختصاصها، كمنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية وغيرها من المنظمات الحقوقية".

واعتبر البيان كلا من الناتو ومنظمات حظر الأسلحة الكيماوية، شريكة لدولة الاحتلال التركي في الجرائم التي ترتكب بحق شعوب المنطقة، وهناك الكثير من الوثائق والأدلة التي تدين تركيا وتؤكّد على استخدامها لهذه الأسلحة، دون أن يحرك العالم ساكناً".

ودعا البيان جميع القوى الديمقراطية والمحبة للسلام في العالم أجمع، للتضامن مع الشعوب الكردستانية وقوات الدفاع الشعبي والطبيعة التي تتعرض للتدمير والإبادة ووضع حد لهذه الجرائم".

الطبقة

في السياق ذاته، أدلت مؤسسة جرحى الحرب في مدينة الطبقة وريفها، ببيان للرأي العام، استنكرت فيه جريمة استخدام دولة الاحتلال التركي، الأسلحة الكيماوية في جبال كردستان، والذي قرئ من قبل الإداري في المؤسسة، دجوار علي، وذلك في مزار الشهداء غرب المدينة، وجاء فيه:

"باسم جرحى الحرب في مدينة الطبقة نساند مقاومة الكريلا في آفاشين وزاب وحفتانين وعامة جبال كردستان، ونستنكر وندين بأشد عبارات الإدانة بما قامت به الدولة التركية من عمل مشين يندى له".

تابع البيان "حيث استخدمت الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً في شمال وشرق سوريا أثناء احتلالها الغاشم لـ سري كانيه وكري سبي، وكما استخدمتها عشرات المرات في جبال كردستان ضد الكريلا وبالأدلة الدامغة تحت أنظار العالم وبأسلحة حلف الناتو، وبمساندة أذيالها من القوى الكردية الخائنة (الحزب الديمقراطي الكردستاني)".

مشدداً "نجدد تنديدنا ضد انتهاكات دولة الاحتلال التركي ونحن جرحى حرب نجدد عهدنا بكل ما أوتينا من قوة، بمساندة رفاق الدرب الكريلا، الذين يسطرون بدمائهم الزكية أبهى آيات وملاحم البطولة والفداء".

وفي الختام أكد البيان "سنناضل مثابرين قلباً وقالباً مع مقاومة الكريلا الأبية، ضد دولة الاحتلال التركي وأعوانها من الخونة، حتى إلى آخر نقطة دم تجري في عروقنا".

(كروب)

ANHA