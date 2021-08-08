جرحى الحرب في كوباني: على الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة الالتزام بمسؤولياتهم وحماية الشعوب من مجازر تركيا

وقرئ البيان في ساحة المرأة الحرة وسط مدينة كوباني بحضور العشرات من جرحى الحرب حاملين صوراً للأطفال من ضحايا هجمات وقصف الاحتلال التركي على شمال شرق سوريا.

كما حمل المشاركون لافتات كتب عليها "كفى الإبادة الجماعية بحق الكرد....الكرد لم يعودوا ضحايا للسكاكين", "ندين ونستنكر الدولة التركية الفاشية لارتكابها المجزرة بحق عائلة كردية في الصفاوية/ عين عيسى".

وقرئ البيان من قبل مسؤول العلاقات في اتحاد جرحى الحرب نجم الشواخ, وجاء في نص البيان: "نحن مؤسسة جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا, ندين مذبحة شعب سنجار الإيزيدي على يد مرتزقة داعش, التي شكلت وصمة عار على العالم وعلى جبين مقاتلي حزب pdk الذين هربوا أمام داعش، ففي الـ 3 من شهر أغسطس 2014, قُتل وخُطف الآلاف من الفتيات والنساء والشباب على يد داعش أمام أمهاتهم والعالم, ولا يزال مصير الآلاف منهم مجهولاً"

وأضاف البيان: "شهدنا كيف تركت البيشمركة الأهالي هدفاً سهلاً لعصابات الموت تفتك بالمدنيين رغم صرخات النساء والأطفال الإيزيديين, وأن الأحزاب في جنوب كردستان إذا أرادت حماية الشعب الكردي ستكون قادرة على استخدام وحدتها في الخطوط الأمامية لمنع الفرمان (73), لكن للأسف لم يظهر موقف دفاعي موحد منها, ونحن كجرحى الذين كنا في الخنادق شهدنا بطولات شهدائنا الذين حاربوا حتى اللحظة الأخيرة من حياتهم لإنقاذ أهل سنجار, وعاد أهالي سنجار إلى وطنهم ولكنهم مازالوا يواجهون مخاطر كبيرة, وندعو المجتمع الدولي لضمان مكانة شعب سنجار الذي ارتكبت بحقه الإبادة الجماعية".

وأردف البيان : "الدولة التركية استخدمت مختلف أنواع الأسلحة المحرمة دولياً في قصف مناطق شمال كردستان فضلاً عن احتلال عدة مناطق في شمال وشرق سوريا وتهجير أهاليها, وهجماتها الجديدة بحق المدنيين السبعة من عائلة واحدة في هجوم مسلح في قونيا بوسط تركيا بتاريخ الـ 6 من شهر آب، بسبب دوافع عنصريين متشبعة من حقد النظام التركي على الكرد".

وفي حادثة مشابهة في انتهاك جديد وصارخ لوقف إطلاق النار في شمال سوريا ارتكب جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مجزرة بحق عائلة كاملة، إذ قصفوا بالدبابات في ساعات الفجر الأولى من يوم الأربعاء الماضي قرية الصفاوية الواقعة على الطريق الدولي شرقي صوامع شركراك فقد على إثرها 4 أشخاص من نفس العائلة حياتهم فيما أصيبت الأم وأبناؤها بجروح بليغة تم نقلهم على إثرها إلى المشفى.

في كل مرة تثبت تركيا من خلال هجماتها وهمجيتها وسياساتها الاستعمارية الهمجية من خلال الجرائم التي ترتكبها بحق الأهالي ومحاولاتها إفراغ المنطقة وتغيير ديمغرافيتها، لذلك من الضروري لمحكمة حقوق الإنسان العالمية أن ترى ذلك وأن تقاضي وتعاقب القوى التي ترتكب الجرائم ضد الإنسانية.

تركيا باتت تشكل خطراً على حياة الناس في المنطقة، فإن لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات رادعة بحق تركيا فإن الشعوب في منطقة روج آفا وعموم المنطقة سيفقدون ثقتهم بالأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

نحن كمجموعة من جرحى حرب الاستقلال شهدنا أشياء كثيرة وشهدنا العديد من الهجمات للدولة التركية المحتلة وعصاباتها، خاصة في شنكال وعفرين وسري كانيه وكري سبي واليوم يشنون هجمات وحشية على جبال كردستان، نحن بصفتنا اتحاد الجرحى ندعو الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى التقيد بمعاهداتهم والتزاماتهم وحماية شعوب المنطقة من المجازر التركية.

(ج ع)

ANHA