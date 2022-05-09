جرحى الحرب في إقليم عفرين يستنكرون هجمات الإبادة على مناطق الدفاع المشروع

تجمع العشرات من أعضاء مؤسسة حرب لإقليم عفرين في الساحة الرئيسة لمخيم برخدان حاملين صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام مجلس عوائل الشهداء وحركة الشبيبة الثورية السورية ومؤتمر ستار، للإدلاء بالبيان.

قرأ عضو المؤسسة كيفارا علو البيان باللغة العربية وباللغة الكردية قرأه عضو لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي دمهات سيدو.

وجاء في نص البيان: "باسم مؤسسة جرحى الحرب ونظراً لمقتضيات المرحلة وما تشهده من أحداث مصيرية بالنسبة لشعبنا في شمال وشرق سوريا نضم صوتنا إلى كل مبادرة تقف مع التآخي والسلام بين الشعب الكردي"، مطالبة كل الوطنيين بفضح ممارسات الحزب الديمقراطي الكردستاني "التي تخدم أعداء الكرد وكردستان".

وأضاف مستنكراً هجمات الجيش العراقي على شنكال والشعب الإيزيدي الذي "أدرك خطورة المرحلة وشكّل حماية من أبنائه لتفادي مجازر إضافية قد تحل عليه"، مؤكداً أن "هذا الهجوم السافر هو استكمال للمجازر التي افتعلها داعش بمباركة تركية".

البيان تطرق إلى الأهداف التي يسعى إليها الاحتلال التركي "كما أننا ندرك تماماً ما هو الهدف الاستراتيجي للفاشية التركية في شمال سوريا فهي مازالت تسعى لضم هذه الجغرافية إلى أرضها بغاية الاحتلال ونهب الخيرات".

مضيفاً "نحن مؤسسة جرحى الحرب سنستخدم كافة أساليب الدفاع المشروع أمام هذه الهجمات على أرضنا وشعبنا ومكتسباتنا ولن ندع الفاشية التركية وأفعالها تمر مرور الكرام فنحن أبناء هذه الأرض، ونحن أولى بالدفاع عنها".

البيان طالب المجتمع الدولي بوضع حد لممارسات الاحتلال التركي وإلزامه باحترام القوانين الدولية: "ختاماً نقول يجب على المجتمع الدولي ومجلس الأمن أن يضعوا حداً لممارسات الدولة التركية التوسعية التي تنتهك معايير وميثاق الأمم المتحدة مع دول الجوار وأن يلزموها باحترام قوانين المجتمع الدولي والكف عن هجماتها التي تستهدف المدنيين بشكل مستمر".

(سـ)

ANHA