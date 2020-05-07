جرائم تركيّا في عين عيسى و كري سبي

في وقت ينشغل فيه العالم بمواجهة فيروس كورونا، تنشغل دولة الاحتلال التّركيّ بكيفيّة توسيع مناطق احتلالها في شمال وشرق سوريا، والقضاء على الإدارة الذّاتية الدّيمقراطيّة.

وتتجاهل تركيا النّداءات الأمميّة التي أُطلقت لوقف إطلاق النار في جميع مناطق النزاع في العالم بما فيها سوريا، وبالتوازي مع التّجاهل التّركيّ يواصل المجتمع الدوليّ صمته حيال الجرائم التركيّة المتواصلة في المنطقة منذ إطلاق هجوم في الـ 9 من تشرين الأول عام 2019.

كري سبي/تل أبيض

قرى كورحسن وقزعلي وخربة بقر الواقعة غرب كري سبي/تل أبيض المحتلّة من أكثر القرى التي تتعرّض للهجمات التركيّة باستمرار.

تنتشر في تلك القرى مشاهد الدّمار في كلّ مكان، وتعرقل الهجمات التركيّة الحياة الطبيعية للسكّان المحلّيين، ولم يتمكّن الأهالي من زراعة أراضيهم رغم أنّها مورد دخلهم الوحيد.

تدمير الكومينات

وتسبّب الهجوم التركي المتواصل بتدمير 14 مركز كومين في الرّيفين الغربيّ والشّرقيّ لناحية عين عيسى، ويخضع نحو 57 مركز كومين للاحتلال التركيّ. كما احتلّت تركيا مراكز مجالس الشّعب في قريتي أبو خرزة وعلي باجلي. وأُجبر نحو ألف مدنيّ على النّزوح عن أرياف عين عيسى.

أمّا في كري سبي/ تل أبيض المحتلّة، احتلّت تركيا 129 مركز كومين من أصل 199. وتسبّب الاستهداف المستمرّ في إغلاق 12 كومين.

تدمير المنازل

في أرياف عين عيسى دمّر القصف التركي ّنحو 20 منزلاً وفي كري سبي/تل أبيض المحتلّة وبالتّحديد في الريف الغربيّ دمّر القصف 60 منزلاً. ولم يتمكّن مجلس مقاطعة كري سبي/تل أبيض المحتلّة من إعداد إحصائيّة دقيقة بعدد المنازل المدمّرة بسبب استمرار القصف على الرّيف الغربيّ للمقاطعة.

مدارس مدمرة

قبل الهجوم التركيّ على شمال وشرق سوريا، كانت 439 مدرسة بكلّ مراحلها تحتضن ما يقرب من 38 ألف و970 طالب/ة في مقاطعة كري سبي/تل أبيض المحتلّة. ولكن تركيّا احتلّت 281 مدرسة، ودمّرت 40 أخرى. وبقي نحو 70 مدرسة مهيّأة للتدريس.

وفي ذات السّياق، تقع 55 مدرسة تحت الاحتلال التركيّ في أرياف عين عيسى، وتستضيف 4 مدارس المهجّرين الفارّين من القصف التركيّ، ودمّر القصف 3 مدارس.

وبقي في أرياف عين عيسى 57 مدرسة جاهزة 22 منها في مرمى الهجمات التركيّة. وحرم الهجوم التركيّ نحو 10 آلاف طالب/ة من الدراسة، وكان إجمالي عدد الطّلبة يبلغ 18 ألفاً في أرياف عين عيسى قبل الهجوم التركيّ.

(م)

ANHA