جرائم تركيا تتزايد...إجبار على العمل الشاق وضغوط على المدنيين في عفرين

عفرين

وتشهد المناطق المحتلة من قبل تركيا أوضاعًا مأساوية، وتزايدًا في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ومرتزقته بحق المدنيين.

وبحسب المعلومات التي وردت من عفرين المحتلة لمراسلة وكالتنا، فإن مرتزقة الاحتلال التركي يجبرون المدنيين على القيام بأعمال شاقة في مقراتهم، وبناء نقاط لهم وسط ضغوط يتعرضون لها.

ووفق مصدر خاص، فإن المرتزقة يجمعون الشباب والرجال القادرين على العمل وفق بنيتهم الجسدية، استنادًا إلى قائمة يقدمها المختار المعين من قبل الاحتلال في كل قرية، ويسوقونهم إلى العمل في مقراتهم ونقاطهم لساعات طويلة.

المصدر ذكر أيضًا أن كل من يعترض على العمل يتعرض للسجن والتعذيب من قبل المرتزقة، في ظل أوضاع صعبة يعيشها المدنيون.

(م ح/سـ)

ANHA