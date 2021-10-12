جرائم تركيا بحق السوريين.. مقتل 30 مدنياً برصاص الجندرما التركية منذ مطلع 2021

تستمر قوات حرس الحدود التابعة للاحتلال التركي (الجندرما) بقتل السوريين الذين يحاولون دخول أراضيها والاعتداء عليهم بأبشع الطرق والأساليب.

وفي هذا السياق، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان حصيلة ارتفاع عدد المدنيين الذين سقطوا برصاص عناصر حرس الحدود التركي "الجندرما"، منذ مطلع العام 2021 إلى 30 مدنياً، بينهم امرأة و8 أطفال.

هذا، وبلغ تعداد المدنيين السوريين الذين قتلوا برصاص "الجندرما التركية" منذ أن بدأت الأزمة السورية 489 مدنياً، من بينهم 90 طفلاً دون الثامنة عشر، و45 امرأة فوق سن الـ 18، حسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان.

(ل د)