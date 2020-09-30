جرائم مرتزقة تركيا تستمر في عفرين.. قطع أشجار للزيتون واختطاف المدنيين

تستمر جرائم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين، وبحسب المعلومات التي نقلها مصدر محلي من ناحية شيه لمراسل وكالتنا، فإن مرتزقة ما يسمون" لواء الوقاص"، أقدموا بتاريخ 27 أيلول، على قطع 100 شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطن محمد سليمان إبراهيم من قرية هيكجه.

هذا ويقوم مرتزقة الاحتلال بقطع الأشجار الحراجية والمثمرة في عفرين المحتلة وخاصة الزيتون، للمتاجرة بحطبها، وبحسب معلومات سابقة فإن أطنانًا من الحطب تنقل إلى الداخل التركي وتباع في الأسواق.

وسط ذلك تستمر عمليات اختطاف المدنيين، لمطالبة ذويهم بفدية مالية للإفراج عنه، ووفق ما أفاد به مصدر من ناحية موباتا، فإن مرتزقة "العمشات" التابعين لجيش الاحتلال التركي، اختطفوا بتاريخ 26 أيلول مدنيين من قرية شيتكا.

فيما ذكر المصدر أسماء المختطفين وهم كمال محمد حميد زينو 40 عاماً ووليد محمد زينو 35 عاماً، فيما طالبوا ذويهم بمبلغ 150 ألف ليرة سورية مقابل الإفراج عنهم.

(كروب /سـ)

ANHA