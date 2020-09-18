جرائم جديدة يرتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين

وأكدت مصادر من ناحية موباتا في مقاطعة عفرين أن مرتزقة الشرطة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال التركي اختطف بتاريخ 16 أيلول ثلاثة مواطنين من أهالي قرية كوباكية.

وحصلت المصادر على أسماء المخطوفين وهم كل من "أدهم حمو، محمد رسول مصطفى، باسل عبد الرحمن مصطفى".

وفي الناحية ذاتها أشار مصدر من قرية بريمجة أن مرتزقة الشرطة العسكرية اختطف بتاريخ 15 أيلول الجاري خمسة مواطنين تمكننا من توثيق أسمائهم وهم كل من "فائق صبري موسى، محمد حنان موسى، وليد مصطفى موسى، خليل محمد عثمان، مصطفى محمد سيدو".

وبحسب المصدر ذاته، فقد دفع ذوو المخطوفين مبلغًا ماليًّا قدره 500 حتى 1000 ليرة تركية إلى أن أفرج المرتزقة عنهم يوم أمس.

ومن جهة أخرى اختطفت مرتزقة جيش الاحتلال التركي أب وابنه في مركز ناحية جندريسه بتاريخ 13أيلول هم كل من جميل حمو أبو دلو (55عاماً) وأبنه دلو (دلكاش حمو 28عامًا) وهم من أهالي قرية جوبانا التابعة لناحية جندريسه ويقطنون في ناحية جندريسه.

(ج ج)

ANHA