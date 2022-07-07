جرائم دولة الاحتلال التركي.. خطف 45 مواطناً وقطع 900 شجرة خلال حزيران في عفرين المحتلة

مع مرور أربعة أعوام على احتلال مقاطعة عفرين وتهجير سكانها الأصليين إلى مقاطعة الشهباء، من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، يداوم الاحتلال وأعوانه من المرتزقة وجهازه الاستخباراتي على تهجير الأهالي المتبقين في المقاطعة عبر ارتكاب أفظع أنواع الجرائم بحقهم.

وبحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان عفرين - سوريا، اختطف الاحتلال التركي خلال شهر حزيران المنصرم، 45 مواطناً بينهم مواطنة، وأقدم على قطع 900 شجرة مختلفة الأصناف، بغية تحطيبها والتجارة بها.

ففي ناحية جندريسه التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة، أقدمت الاستخبارات التركية ومرتزقة الحمزات ومرتزقة الشرطة العسكرية وفيلق الشام على اختطاف 14 مواطناً وهم:

حسين حاج حنان (30 عاماً)، وعمر طاطوز (32 عاماً)، وفريد عبد القادر (33 عاماً)، ودلو عادل عربو (30 عاماً)، وباسل أحمد الحسن، وحسين فوزي علي، ونظمي أكرم رشو، وبحري رياض حمو، ومحمد إدريس حسن، وفوزي وليد صبحي، وخبات إسماعيل حنان، وعبد العزيز بطال، وعلي عبدو زياد، وجمعة أحمد علي.

وفي كل من نواحي شيه وشرا وبلبلة وموباتا أقدم مرتزقة العمشات ومرتزقة الجبهة الشامية ومرتزقة الشرطة المدنية والعسكرية على اختطاف 11 مواطناً بينهم امرأة بتهم وحجج واهية، وهم:

عمر بكر أحمد، وخليل شيخو، وعبدو جيلو، ومحمد فوزي، وأمين منان منان، وياسر صالح، ومحمد أسعد قاسم، وجميل عادل (27 عاماً)، ومسعود سامي معمو (37 عاماً)، وشكري محمود خليل (42 عاماً)، ونسرين محمد وقاص.

أما في ناحية شيراوا، فأقدم مرتزقة فيلق الشام ومرتزقة الشرطة العسكرية ومرتزقة الأمن السياسي على اختطاف 13 مواطناً، وهم:

حسن محمود عثمان، ومحمد أحمد، وجمعة حميد، وخليل عبدو محمد (32 عاماً)، ومحمود حسين شيخو، ومحمد أحمد سليمان، وخليل أحمد شاوتي، وياسر جمعة علو، ومحمد حميد (46 عاماً)، وجمعة عمر مستو (47 عاماً)، وحنان عمر مستو (35 عاماً)، هادي عدنان مستو (34 عاماً)، يوسف عبدو (37 عاماً).

وفي ناحية راجو ومركز مقاطعة عفرين المحتلة، أقدمت الاستخبارات التركية ومرتزقة أحرار الشرقية ومرتزقة الشرطة العسكرية على اعتقال سبعة مواطنين وهم:

محمد صالح، ومحي الدين رشيد مقداد (58 عاماً)، وشيخ موسى رشيد مقداد (48 عاماً)، وأحمد عبد الرحمن معمو، وروني محمد ايبش، ومحمد أحمد مصطفى (38 عاماً)، وأصلان شيخموس حبش (39 عاماً).

وبحسب المنظمة، فإن مرتزقة الاحتلال التركي أقدموا على قطع أكثر من 900 شجرة مختلفة الأصناف (زيتون، وأشجار حراجية، ورمان) في عموم مناطق مقاطعة عفرين المحتلة، وذلك بغية تحطيبها والمتاجرة بها.

والجدير بالذكر، واستناداً إلى منظمة حقوق الإنسان، فإن مرتزقة الاحتلال التركي أقدموا خلال ستة أشهر الأولى من عام 2022 على خطف 346 مواطناً بينهم 30 امرأة، وقتلوا 18 مواطناً، كما أقدموا على قطع أكثر من 8500 شجرة وحرق أكثر من 300 شجرة أخرى وحرق عشرات الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية.

(آ ر/ك)

ANHA