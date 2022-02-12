جرائم بحق السكان الأصليين والطبيعة في مقاطعة عفرين المحتلة

يستمر الاحتلال التركي ومرتزقته في ارتكاب الجرائم بحق السكان الأصليين في مقاطعة عفرين المحتلة عبر خطفهم وتعذيبهم وطلب فدىً مالية مقابل إطلاق سراحهم، كما أن الطبيعة لم تسلم من بطشهم المتمثل في قطع الأشجار وإحراقها وبيعها في الأسواق.

حيث ارتكب الاحتلال ومرتزقته في اليومين المنصرمين، جملة من الجرائم بحق الموطنين والطبيعة في مقاطعة عفرين المحتلة.

حسب مصدر، فقد أقدم مرتزقة "السلطان مراد" يوم الخميس المنصرم 10 شباط، على اختطاف مواطنين اثنين من أهالي قرية قوطا التابعة لناحية بلبلة في مقاطعة عفرين، وهما كل من الموطن كمال رشيد جعفر (47 عاماً) وأحمد مصطفى جعفر (48 عاماً) وهما من عائلة واحدة.

أضاف المصدر إن مرتزقة "السلطان مراد" داهموا القرية وطوقوا منزل المختطفين، ليتم اختطافهما بتهم وحجج واهية، واقتادوهما إلى جهة مجهولة، فيما لايزال مصيرهما مجهولاً.

في السياق، أقدم مرتزقة "جيش الشرقية" على قطع20 شجرة زيتون بشكل جائر في قرية قيلة التابعة لناحية جندريسه وهي عائدة للمحامي فائق سيدو من أهالي قرية آشكا شرقي التابعة لناحية جندريسة.

كما أقدم مرتزقة فرقة الحمزات التابعة للاحتلال التركي على قطع 6 أشجار زيتون بشكل كامل بين قريتي "قربة وقجومان" التابعة لناحية جندريسة، وهي عائدة للمواطن "شمس الدين" من أهالي مقاطعة عفرين المحتلة.

من جانب آخر، ذكر مصدر أن مرتزقاً من فرقة الحمزات والمنحدر من الحجيرة في ريف دمشق قد باع شقة المواطن المهجّر وليد نبو من أهالي قرية كفر زيت، الكائن على طريق ترندة مقابل مخبز التقوى في حي الأشرفية بمبلغ 1500 دولار أميركي إلى مرتزق آخر ينحدر من بلدة تل ضمان في ريف حلب الجنوبي، وينتمي لمرتزقة فرقة الحمزات.

أضاف المصدر، أن حالات بيع الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها للمواطنين المهجرين، قد كثرت في الآونة الأخيرة، حيث تم رصد بيع قطعتي أرض في سهل قريتي تل طويل وجومكة في مركز مقاطعة عفرين، بالإضافة إلى بيع قطعتين في قرية كيمار، دون التمكن من توثيق أسماء المهجرين الذين باع المرتزقة أراضيهم للمستوطنين.

(ف)

ANHA