جرائم بالجملة لمرتزقة الاحتلال التركي في نواحي مقاطعة عفرين المحتلة

وبحسب مصدر من ناحية راجو التابعة لمقاطعة عفرين، فإن مرتزقة "الشرطة العسكرية" اختطفوا يوم أمس مواطنين اثنين من أهالي قرية معملا التابعة للناحية بتهمة الخروج في نوبات حراسة ليلية في قريتهما قبل احتلال المقاطعة.

وكشف المصدر عن أسماء المختطفين، وهما "عابدين بريم البالغ من العمر 40 عاماً" و"محمد عمر البالغ من العمر 45 عاماً"، حيث أشار المصدر إلى أن المختطفين اقتيدا إلى مركز للمرتزقة واقع في ناحية راجو.

من جهة أخرى أقدم عناصر من مرتزقة لواء سمرقند التابعين للاحتلال التركي والموجودين في قرية كفر صفرة بناحية جندريسه على مداهمة منزل المواطن خالد عدنان الملقب "عادو" يوم السبت المنصرم، بسبب شجار مفتعل بين ابنه القاصر محمد وطفل آخر من أبناء المستوطنين. بحسب مصدر آخر.

وأضاف أنه بعد فض المشاجرة بين الطفلين، قامت عائلة الطفل المستوطن بإخبار عناصر المرتزقة الذين هرعوا إلى مداهمة منزل الطفل محمد والاعتداء عليه ضرباً بالأيدي والأرجل أمام أنظار ذويه، ما استدعى نقله إلى أحد المشافي نتيجة حدوث فتق في الخصية ورضوض في أنحاء جسده.

في سياق آخر، وبحسب مصدر ثالث من ناحية شرا، فقد فرض قائد مرتزقة السلطان سليمان شاه المعروفة بـ "العمشات" محمد الجاسم والملقب بـ "أبو عمشة"، مبلغاً قدره 2000 دولار أميركي على الشاب حسن رفعت عرب، وذلك دون ذكر الأسباب، وتهديده بالضرب والخطف في حال عدم الالتزام بالقرار.

(آ ر/ س ر)

ANHA