جرائم القتل لا تتوقف في درعا.. مقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، جريمة جديدة شهدتها محافظة درعا في إطار الفوضى والفلتان الأمني المستشري في عموم المحافظة، إذ قتل 4 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم رجل واثنان من أبنائه، وذلك برصاص مسلحين في بلدة نصيب الحدودية مع الأردن بريف درعا.

ووفقاً للمرصد، فإن المستهدفين توجهوا إلى بلدة نصيب بعد استدعائهم من قبل ما يسمى “مكتب اللجنة الأمنية في نصيب”، على خلفية اتهامهم بقتل شاب من عشائر البدو قبل أسابيع، ليتطور الأمر إلى مشادات كلامية بين الجانبين ثم إلى إطلاق رصاص الأمر الذي أدى لمقتل الأربعة من عائلة واحدة.

المرصد السوري أشار أمس، إلى مقتل عنصر من قوات حكومة دمشق متأثراً بجراحه، نتيجة استهدافه قبل أيام بطلق ناري من قبل مسلحين مجهولين، كانوا يستقلون دراجة نارية، في حي السل قربه نقابة المحامين بمدينة درعا.

وفشلت ما تسمى "التسويات" التي أجرتها حكومة دمشق لسكان المنطقة برعاية روسية ولمرتين، الأولى في 2018 والثانية في 2021 في إنهاء حالة الفلتان الأمني في درعا بل زادتها سوءاً.

فعلى الرغم من مرور سنوات على انطلاق الأزمة، لم تقُم حكومة دمشق بأي إجراء فعلي لحلها، وفشلت في وضع حد لمعاناة الشعب الذي بات90% منه يعيش تحت خط الفقر؛ نتيجة الوضع الاقتصادي المتدهور، وظلت متمسكة بالسعي لإرضاخ أكبر عدد من المناطق السورية تحت سيطرتها وذهنيتها القديمة عبر فرض "التسويات".

(ش ع)