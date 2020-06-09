جرائم الاحتلال تستمر ...اختطاف 11 مدنياً من عفرين

يستمر جيش الاحتلال التركي بجرائمه المنافية للإنسانية بحق المدنيين في المناطق المحتلة من سوريا، فيما تكثر عمليات خطف المدنيين من قبل مرتزقته المطالبة بفدية من ذويهم.

وبحسب مصادر خاصة من ناحية موباتا لمراسل وكالتنا فإن مرتزقة ما يسمون الجبهة الشامية التابعين للاحتلال، أقدموا يوم أمس على اختطاف 8 أشخاص من أهالي قرية راجا.

المصادر ذكرت للمراسل أسماء المختطفين وهم" علي حمو، حسين شيخو، عزيز شيخو، بطال محمد شيخو، علي حمو، هيثم رمزي حجي حمو، حنيف عارف شعرة، محمد بريم وحنيف حنان".

فيما أشارت المصادر إلى إن المرتزقة طالبوا ذوي المختطفين بدفع الفدية مقابل إطلاق سراحهم، ليطلق سراح كل من حنيف حنان ومحمد بريم بعد دفع الفدية من قبل ذويهم وما يزال مصير الباقين مجهولاً.

وفي ذات السياق أشار مصدر من قرية معملا التابعة لناحية موباتا إلى أن مرتزقة "السلطان محمد فاتح" خطفوا عدداً من أهالي القرية، دون معرفة السبب.

وحصل المصدر على أسماء المختطفين، وهم كل من لاوند عمر سمو البالغ من العمر 20 عاماً ومحمد منان بريم البالغ من العمر 32 عاماً وجوان شكري عمر البالغ من العمر 20 عاماً ولايزال مصيرهم مجهولاً حتى الآن.

هذا وتشهد المناطق المحتلة من قبل تركيا حالات من الاحتقان الشعبي الرافضة لوجود الاحتلال وجرائمهم المستمرة بحق المدنيين، وقد شهدت ناحية موباتا يوم أمس تظاهرة ضد الاحتلال فيما انتفض اهالي مدينة كري سبي في وجه الاحتلال وطالبو بإطلاق سراح مدنيين اختطفهم مرتزقة الاحتلال.

(سـ)

ANHA