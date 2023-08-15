جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته بحق النساء لا تلقى آذاناً صاغية

جاء حديث عضوة منسقية مؤتمر ستار، أليف محمد، تعقيباً على جرائم وانتهاكات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، بحق الأهالي والنساء في المناطق المحتلة، كان آخرها، إقدام عضو ما يسمى "المجلس المحلي" في ناحية جندريسة بمقاطعة عفرين المحتلة المدعو "زكريا بستاني" وابنه "نصر بستاني" على اغتصاب طفلة، بعد اختطافها من منزلها تحت تهديد ذويها بالقتل.

وفي سلسلة الجرائم هذه، أقدم مسؤولون أتراك ومتزعمو مرتزقتها، على اغتصاب 3 معلمات في إحدى مدارس جرابلس المحتلة، فيما هدد متزعم لمرتزقة "جيش الشرقية" مواطناً من أهالي ناحية جندريسة باغتصاب بناته أمام عينيه، إذا لم يدفع له، وفقاً لما أفادت مصادر لوكالتنا، أمس الأحد.

أكدت عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعتي عفرين والشهباء، أن ما يتم تداوله عن انتهاكات وجرائم بحق النساء في المناطق التي تحتلها تركيا ومرتزقتها لا تمثل سوى 10 بالمائة منها، موضحة "العدد أكبر من ذلك".

وأفادت عضوة المنسقية أليف محمد، بتعرّض أكثر من 20 امرأة، و5 طفلات لجرائم اغتصاب من قبل مرتزقة الاحتلال التركي خلال شهري تموز، وآب الجاري.

لافتة إلى وجود جرائم يومية ترتكب بحق النساء في عفرين المحتلة من قتل وخطف واغتصاب، ناهيك عن المضايقات التي تدفع بهن نحو الموت.

وذكرت أليف ما آلت إليه الأوضاع في عفرين بعد احتلالها من قبل تركيا ومرتزقتها، قائلة: "حوّل الاحتلال التركي ومرتزقته عفرين إلى مستنقع يمارسون فيه جرائمهم بحق البشر والحجر، ومركز لانتشار المخدرات وترويجها".

وبيّنت أن القوى الدولية والمنظمات النسوية الدولية تغض النظر حيال ما تمارسه دولة الاحتلال التركي بحق النساء في عفرين المحتلة، مؤكدةً أنهم وثقوا العديد من الحالات وأرسلوها للمنظمات الدولية والنسوية عبر منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، إلا أنها لم تلقَ آذان صاغية.

وطالبت عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعتي عفرين والشهباء، بتدخّل فوري، والحد من جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته بحق النساء في عفرين وعموم المناطق المحتلة.

(ي م)

ANHA