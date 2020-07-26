جرابلس: مرتزقة تركيّا تفرض إتاوات على مزارعي الفستق الحلبيّ

وأكّدت مصادر محلية لمراسلنا أنّ مرتزقة تركيا تفرض على أصحاب كروم الفستق الحلبي دفع إتاوات مالية تحت ذريعة حراستها.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها مراسلنا فإنّ المرتزقة تفرض على كل قرية يوجد فيها فستق حلبي مبلغاً وقدره 1000 دولار أمريكي شهرياً, يدفعه أصحاب الكروم في كل قرية.

وقالت المصادر إنّ المرتزقة قد هدّدت أهالي القرى بأنّ محاصيلهم سوف "تسرق" ما لم يسمح للمرتزقة بحراسة الكروم ودفع الفدية المالية لهم, ومن بين هذه القرى البلدوقي, حيمر, الحلوانية ومزعلة, وعدد من القرى الأخرى في ريف مدينة جرابلس المحتلّة شمال سوريا.

(س ع/ج)

ANHA