جنود أذربيجان يغتصبون أسيرة أرمينية ويمثلون بجثتها بعد قتلها

ووفق الأخبار التي تم تداولها، فإن الجندية الأرمينية، آنوش آبيتيان، 36 عاماً، وقعت أسيرة في يد القوات الأذربيجانية، وهي حية، قبل أن يتم اغتصابها وقتلها بطريقة وحشية.

مراسلة فرانس 24، آشرين فيرديان، والتي نقلت الخبر عبر وسائل التواصل الافتراضي، قالت:" آنوش آبيتيان 36 عاماً، وهي أم لثلاثة أطفال، وقتلت بالقرب من بلدة جرموك، الجنود الآذر نشروا فيديو لآنوش وكانوا يحتفلون، واغتصبوها، قطعوا أرجلها وأصابع يديها وفقؤوا عينيها".

وبعد انتشار مقطع الفيديو على الانترنت، عبّر العديد من الأشخاص عن استيائهم، وصرح مسؤولون من أرمينيا أن جنود أذربيجان يرتكبون جرائم حرب، ووصفوها بالتعدي على الحقوق الإنسانية والدولية.

(سـ)