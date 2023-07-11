جنود الاحتلال التركي يتجوّلون بالأسلحة في مدن وقرى باشور

نُشر مقطع فيديو مصور على نطاق واسع في مواقع التواصل الافتراضي، لجنود جيش الاحتلال التركي وهم يتجوّلون في مناطق قضاء آمدية بمحافظة دهوك بجنوب كردستان، وفق وكالة روج نيوز.

ويظهر في المقطع المصور، كيف يتجوّل جنود جيش الاحتلال التركي وبالأسلحة في منطقة (ريكان) التابعة لقضاء آمدية بمحافظة دهوك في جنوب كردستان وكأنها أراضٍ تركية!.

ولم تتوقف الهجمات التركية ضد جنوب كردستان والعراق بشكل عام منذ أعوام، وعلى الرغم من الدعوات والمطالبات بإنهاء الوجود التركي، إلا أن حكومة بغداد وهولير تلتزمان الصمت تجاه هجمات ووجود القواعد التركية في العراق.

وسمح الحزب الديمقراطي الكردستاني للاحتلال التركي ببناء عشرات القواعد في جنوب كردستان، وبشكل خاص في المناطق الخاضعة لنفوذه، وهذا ما أكده الاتحاد الوطني الكردستاني (YNK)، في رد على تصريحات مسرور البرزاني في 18 نيسان، وقال: "إن الذين باعوا تراب وطنهم هم الذين سمحوا لتركيا ببناء أكثر من 100 قاعدة عسكرية في هولير ودهوك".

ويتصاعد الجدل داخل العراق حول المسوغات القانونية التي تتذرع بها تركيا للتوغل داخل الأراضي العراقية، ومن جرائمها قصف منتجع برخ في قضاء زاخو بمحافظة دهوك في جنوب كردستان، والذي خلّف 9 قتلى و23 جريحاً.

(أ ب)