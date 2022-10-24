جنود الاحتلال التركي يعذبون شاباً بوحشية بالقرب من مدينة سري كانيه المحتلة

أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون مساء اليوم الاثنين، على مواقع التواصل الافتراضي لحظة اعتداء جندييّن للاحتلال التركي على شابٍ في قرية العزيزية بالقرب من مدينة سري كانيه المحتلة، واعتقاله بعد ذلك.

ويظهر في الشريط المصور من قبل سكان محليين؛ الطريقة الوحشية التي يتعامل بها جنود المحتل التركي مع الشاب الذي يتعرض لركلات ولكمات متتالية وهو طريح الأرض، ولم يتسنَّ لوكالتنا الحصول على معلومات أكثر حول اسم الشاب ومصيره.

وازدادت حالات قتل المواطنين السوريين وتعذيبهم بطرق وحشية خلال السنوات الأخيرة في مناطق التماس والمناطق التي تحتلها تركيا في سوريا.

(ز س/سـ)

ANHA