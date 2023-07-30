جميل بايك: سنقوم بكل ما يقع على عاتقنا من أجل تنفيذ قرارات مؤتمر لوزان

انضمّ الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في منظومة المجتمع الكردستانيKCK) ) جميل بايك لبرنامج خاص على فضائية Stêrk TV))، قيّم فيه التطورات في كردستان وتركيا والشرق الأوسط، وترجمت وكالة فرات للأنباء نص اللقاء.

أوضح جميل بايك أن المؤتمر الذي عقد في مدينة لوزان في الذكرى المائة لمعاهدة لوزان مهم جداً، وأن حركة التحرر الكردستانية ستقوم بكل ما يقع على عاتقها من أجل تنفيذ القرارات التي تمخض عنها.

وأشار بايك إلى أن الدولة التركية استخدمت في حربها على مدى ثمانية سنوات الماضية ضد حركة التحرر الكردستانية جميع إمكاناتها، وقال: "لا أعتقد أن تكون هناك قوة في العالم تعرضت لهذا الكم من الهجمات، لم تُستَخدَم هذه الأسلحة في الحروب العالمية، فلو كانت هناك قوة أخرى مكان حزب العمال الكردستاني، ما كانت لتستطيع أن تقاوم ثمانية أشهر وليس ثماني سنوات، بالإضافة إلى أننا قدمنا تضحيات كبيرة، ولم نسمح لدولة الاحتلال التركي بالوصول إلى أهدافها"، كما بارك بايك انتصارات جميع مقاتلي قوات الدفاع الشعبي ومقاتلات وحدات المرأة الحرة ـ ستار الذين خاضوا مقاومة لا مثيل لها ضد المحتلين.

ونص الحوار كالتالي:

لقد تحوّلت العزلة على القائد عبد الله أوجلان إلى تعذيب، ومنذ عامين، لم ترد أي معلومات حوله بأي شكل من الأشكال، وتستمر الاحتجاجات ضد العزلة المفروضة عليه، كما أدلى مؤخراً عضو المجلس التنفيذي في منظومة المجتمع الكردستاني صبري أوك بتصريح، كيف تقيّمون التطورات الأخيرة...؟

إن السياسة التي تتم ممارستها على القائد آبو، ليست ضد الكرد فقط، بل ضد الإنسانية جمعاء، ولذلك مع مرور الأيام، تزداد أيضاً الاحتجاجات على الساحة الدولية ضد السياسة المُمارَسة على القائد آبو، حيث عُقِدَ مؤخراً مؤتمر في لوزان، وتم اتخاذ قرارات، وأطلقت دعوات من أجل حرية القائد آبو، كما أنه قبل عدة أيام، عقدت النقابات وبعض المثقفين ورؤساء البلديات اجتماعاً في بلجيكا، في ذلك الاجتماع دعوا إلى حرية القائد آبو، أهنئ وأحيي هؤلاء الذين شاركوا في ذلك الاجتماع وطالبوا بحرية القائد، دعوتهم هذه مهمة للغاية، وأعتقد أنهم سوف يكونون قياديين من أجل حرية القائد آبو، لأنهم يناضلون منذ سنوات على هذا الأساس.

لقد فتحوا صفحة جديدة بمؤتمر لوزان واجتماع بلجيكا وطوروا مرحلة جديدة، حركتنا أيضاً سوف تكون ضمن هذه المرحلة، في وقتٍ قريب، نستطيع على هذا الأساس، أن نقوم بعدة قفزات، بهذه المناسبة، أدعو شعبنا في أجزاء كردستان الأربعة وخارج الوطن، للمشاركة في هذه المرحلة من أجل حرية القائد آبو، ويؤدي وظيفته، الكل يعلم أن هناك حرب قذرة تُمارَس ضد القائد آبو، يتعرض لعزلة مطلقة منذ أكثر من عامين، فلو حقق العدو أهدافه بالسياسة التي يمارسها، فسوف يحقق إبادة الشعب الكردي، طبعاً بسبب ذلك، يمارس على القائد هذه العزلة المشددة، الدولة التركية لا تعترف قط بالمعايير الإنسانية والأخلاقية والقانونية، لذلك تقوم بكل ما يحلو لها.

على الساحة الدولية تبدي قوى الديمقراطية والحرية رفضها لهذه السياسة التي تطبق على الشعب الكردي في شخص القائد آبو، ولأنها تعبّر عن رفضها من خلال الفعاليات، فإن الدولة التركية غير مرتاحة حيال هذا الشيء، فهي تعلم أهمية القائد بالنسبة للشعب الكردي والإنسانية، لذلك تقوم بتشديد العزلة عليه يوماً بعد يوم، مثلاً هناك بعض المسؤولون الأتراك؛ صرحوا بأقوال فارغة، قالوا للقائد آبو" إذا لم تقبل بمطالبنا، فسوف نقتلك يوماً فيوم"، وكان تونجر كلنج (السكرتير العام السابق لمجلس الأمن القومي (MGK)) قد قال" في إمرالي، كل يوم، مثل الإعدام، سوف نعدمه يوماً فيوم" على هذا الأساس يمارسون هذه السياسة على إمرالي بشكل عام، لذلك يجب أن تكون حرية القائد الجسدية على أجندة الجميع في كافة المجالات، فإذا بُنِيَ المخطط على هذا الأساس، فسوف نتمكن من إفشال السياسة التي تُمارس ضد الشعب الكردي في شخص القائد آبو، وهذه هي وظيفتنا أيضاً.

شعبنا يفهم السياسة التي تمارسها الدولة التركية جيداً، يقولون إنهم يفرضون العقوبة الانضباطية كل يوم على القائد آبو، وبذلك يعيقون زيارة العوائل والمحامين، فإذا لم يلتقِ المرء مع محاميه وعائلته ولم يكتب لهم الرسائل، فما الجرم الذي ارتكبه...؟ نفهم من هذا، أنهم يمارسون قرارات سياسية بالكامل، القائد آبو يخوض مقاومة تاريخية ضد هذه السياسة القذرة، لذلك تريد الدولة التركية عبر الحقد تحقيق نتيجة ضد القائد آبو، ويمنعوا وصول صوت القائد آبو إلى الشعب، تمارس هذه العزلة المشددة عليه، وأعتقد أن الذين شاركوا في مؤتمر لوزان واجتماع بلجيكا، سوف يطوّرون حملات جديدة من أجل حرية القائد آبو، وكحركة سوف نشارك نحن أيضاً في هذه الحملة، وسوف نوضح ذلك في الأيام المقبلة أيضاً.

قبل 8 سنوات، في 24 تموز 2015، شنت الدولة التركية هجوماً كبيراً آخر على الشعب الكردي ومناطق الدفاع المشروع، استمرت هذه الهجمات لمدة 8 سنوات دون توقف، ذكرت قوات الدفاع الشعبي HPG في آخر بيان لها، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK يشارك في العمليات إلى جانب الدولة التركية في خاكورك، كما تعمل أيضاً مع قوات الاحتلال في مناطق أخرى، كيف هي حالة الحرب الآن؟

هذه السنوات الثماني الأخيرة مهمة للغاية في نضالنا، بالطبع، مر نضالنا بالعديد من العمليات الصعبة، لكن كانت هناك حرب أكثر صعوبة في السنوات الثماني الماضية، الجيش التركي هو ثاني أقوى قوة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لهذا السبب يمنح الناتو وبعض الدول أكبر عدد ممكن من الأسلحة للدولة التركية، إنهم يدعمون الدولة التركية بشتى الوسائل والطرق، عندما يتعلق الأمر بحزب العمال الكردستاني والشعب الكردي، يستخدمون جميع أنواع الأسلحة، يستخدمون كل شيء من الأسلحة الكيماوية وحتى الأسلحة النووية التكتيكية، في السنوات الثماني الماضية، استخدمت الدولة التركية كل إمكاناتها في الحرب ضد حركتنا، وتشن الهجمات ضد مقاتلي الكريلا ليل نهار وعلى مدار الساعة، بالدبابات والمدافع والطائرات والأسلحة الكيماوية، ذكرت قوات الدفاع الشعبي في بيانها أنه يتم شن أكثر من 500 هجمة في اليوم.

لا أعتقد أن هناك قوة أخرى في العالم تعرضت لمثل هذا العدد من الهجمات، لم تُستخدم هذه الأسلحة حتى في الحروب العالمية، هدف الدولة التركية هو استكمال عملية الإبادة الجماعية ضد الشعب الكردي، إذا كانت هناك قوة أخرى بدلاً من حزب العمال الكردستاني، لما كانت قادرة على المقاومة لمدة 8 أشهر، لا 8 سنوات، هذه حقيقة، القائد أوجلان وكريلا حزب العمال الكردستاني والشعب الكردي يبدون مقاومة تاريخية منذ 8 سنوات، ونحن ندفع لأن هناك مقاومة كبيرة، فإننا ندفع ثمناً باهظاً، لأن النضال الذي نخوضه ليس من أجلنا فقط، بل هو من أجل الشرق الأوسط بأكمله والبشرية برمتها، ولهذا، فالتكلفة باهظة، وعلى الرغم من الثمن الباهظ الذي دفعناه، لم نسمح لدولة الاحتلال التركية بتحقيق أهدافها، لأن أهدافهم كانت القضاء على حزب العمال الكردستاني في العام المائة لمعاهدة لوزان وارتكاب الإبادة الجماعية بحق الشعب الكردي، لذلك استخدموا كافة إمكاناتهم، لكن القائد أوجلان وحزب العمال الكردستاني والشعب الكردي قاوموا ذلك بكل بطولية وشجاعة، وفي هذه المناسبة، أحيي بكل محبة واحترام جميع مقاتلي كريلا قوات الدفاع الشعبي HPG ووحدات المرأة الحرة-ستار YJA-Star الذين يناضلون ويقاتلون ضد الغزاة في الأنفاق وعلى الجبهات، ويبدون مقاومة تاريخية، وأقدم امتناني لهم وأبارك انتصاراتهم.

هناك نهجان في كردستان

من ناحية أخرى، هناك وضع الحزب الديمقراطي الكردستانيPDK) ) وعائلة البرزاني، يواجه جميع الكرد أصحاب الضمائر الحية، الصعوبات ولديهم ردود فعل بسبب الوضع الذي يثيره الحزب الديمقراطي الكردستانيPDK) ) وعائلة البرزاني، لأن الحزب الديمقراطي الكردستانيPDK) ) وعائلة البرزاني يعملون مع الدولة التركية، إنهم يضعون كافة إمكاناتهم ومواردهم في خدمة دولة الإبادة الجماعية ولا يرون في ذلك شيئاً خاطئاً، يقولون إننا نمثل الكرد ونخدم الكرد، الدولة التركية تتسبب باستشهاد الشبيبة الكرد بمساعدة الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK)، لذلك، يجب على شعبنا أن يفهم ويّقيم العلاقات بين الحزب الديمقراطي الكردستانيPDK) ) وعائلة البرزاني والدولة التركية، كما إن علاقتهم لا تزال مستمرة.

كما ظهر في الصحافة أيضاً أن الدولة التركية والحزب الديمقراطي الكردستانيPDK) ) ينفذان عملية ضد مقاتلي الكريلا في خاكورك، وفي زاب، يأخذون بطاقات الهوية من البيشمركة ويلبسونهم ملابس الجنود الأتراك، وبهذه الطريقة يقاتلون مع الجنود الأتراك ضد الكريلا، يخرج الجنود الأتراك من مقرات عائلة البرزاني ويهاجمون الرفاق، في اليوم الذي عُقد فيه مؤتمر لوزان - الذي كان مؤتمراً وطنياً يهدف إلى تطوير التحالف الوطني- نفذت قوات عائلة البرزاني مع الدولة التركية عملية ضد الكريلا، لذلك، يجب على الجميع رؤية وفهم حقيقة ذلك، ماذا يعني التواطؤ مع العدو وتنفيذ عمليات ضد قوات الكريلا؟ يجب على الجميع التفكير في هذا.

يوجد نهجان في كردستان، أحدهما نهج الحرية والآخر نهج الخيانة والتواطؤ، لا يوجد نهج آخر، يجب على الكرد السير على نهج الخيانة والتواطؤ، والوقوف إلى جانب الدولة التركية، وتلطيخ أيديهم مع الدولة التركية بدماء الشباب الكردي، هذا لا علاقة له بالكردياتية، يجب أن يرى شعبنا هذه الحقيقة ويتصرف وفقاً لذلك.

يتبع...