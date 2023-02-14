جميل بايك: المؤامرة الدولية لم تنجح لكنها تتواصل

وفي حوار مطول مع وكالة الفرات للأنباء، تحدث بايك عن المؤامرة بشكل مستفيض.

* ندخل العام 25 للمؤامرة الدولية التي نفذت ضد الشعب الكردي في شخص القائد أوجلان في 15 شباط 1999، ماذا كانت الشروط والظروف السياسية في الساحة الدولية، الإقليمية والكردستانية؟

نعم، نحن ندخل العام 25 للمؤامرة الدولية، حيث مرت 24 عاماً مليئة بالنضال من أجل شعبنا وحركتنا، كانت الآلام فيها كبيرة، والتكاليف باهظة والمقاومة كبيرة.

في العام 25 للمؤامرة الدولية، وقبل كل شيء، أحيي القائد أوجلان، بالروح الرفاقية العميقة وبكل حب واحترام، وأدين بشدة المؤامرة الدولية والقوى التي شاركت فيها، ومن منبري هذا؛ أريد القول إنه ستتم محاسبتهم بالتأكيد، وأستذكر بكل احترام وامتنان، وفي شخص شهيدنا الأول الذي استشهد في سبيل إدانة المؤامرة، وتبنى القائد أوجلان، الرفيق خالد أورال، كل شهدائنا الذين جعلوا من أجسادهم كرات من اللهب ضد المؤامرة الدولية وانضموا إلى قافلة الخالدين، ونجدد عهدنا بأن نكون لائقين لذكراهم.

المؤامرة الدولية نفذت منذ البداية وحتى النهاية، من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والاتحاد السوفيتي آنذاك، ولم يكن دور حكومات سوريا واليونان وتركيا فيها أكثر من خدمات بيروقراطية من المستوى الثاني، وبشكل خاص كانت هناك علاقة قوية بين مركز أنقرة وواشنطن ولندن، وكان مطلوباً وضع القائد أوجلان في عزلة عن جنوب كردستان بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK)، وبهذا الشكل، ظلت سوريا هي الحلقة الأخيرة من خطة تصفية القائد أوجلان، وقاموا بسحب مصر الى جانبهم وجعلوا من الحرب النفسية مؤثرة وفعالة على سوريا بهذه الطريقة، ونتيجة لذلك، رضخت سوريا أمام هذه الضغوطات ووجدت أنه من المناسب لها أن تتفق معهم حول قضية حزب العمال الكردستاني (PKK) وفقاً لمصالحها، ويلخص القائد أوجلان بهذا الشكل مؤامرة 9 تشرين الأول، 15 شباط.

في ذلك الوقت، كان تفكك اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية ما زال حديثاً، وكان بوريس يلتسن وبريماكوف من أكبر الخونة للاشتراكية الحقيقية، وكانا في وضع يمكنهما فيه القيام بكافة أشكال الفحشاء والفجور في سبيل تحقيق مصالحهما الخاصة وفقاً لعلاقاتهما الاستخباراتية والاقتصادية السرية والقذرة، ولذلك كانا يلعبان على القضية الكردية قدر استطاعتهما، وجعلا من وضع القائد أوجلان، قضيةً للمتاجرة، واستخدم صندوق النقد الدولي (IMF) قرضاً بقيمة 8 مليار دولار من أجل عدم بقاء القائد أوجلان في موسكو، والدولة الروسية قبلت بهذا الأمر بكل رحابة صدر، وأيضاً تم تسليم مشروع السيل الأزرق لروسيا من قبل تركيا، وبهذا الشكل أصبحت روسيا شريكة في هذه المؤامرة، وكانت إنكلترا وألمانيا وإسرائيل جاهزة أساساً لمؤامرة القرن ولديها الرغبة لتنفيذها، ومهما كان المقابل الذي ستأخذه من تركيا، سيكون مربحاً لها، بلا شك، الولايات المتحدة الأميركية كانت زعيمة المؤامرة ومُنظِمتها، وبالنسبة لها كانت المشكلة الكردية التي تم حلها بطريقة استراتيجية، قضية لم يحن الأوان لها بعد، ولذلك كانت تريد تقييم المشكلة الكردية وحركة الحرية وفقاً لمصالحها والحصول على تنازلات من تركيا، ولهذا فإن التلاعب بالإنسانية والأشخاص الذين لديهم حس المسؤولية أو إسكاتهم، لم تكن مشكلة بالنسبة لها، وأساساً، من الولايات المتحدة الأميركية وحتى ألمانيا، كان الديمقراطيون الاشتراكيون موجودين في السلطة في العديد من الدول الأوروبية، وكانوا سيستخدمون هذا الأمر بالطرق غير العادلة واللا أخلاقية. ماسيمو داليما كان عديم الرأي وقوته لم تكن كافية أيضاً، وكان سيتم تحييده بسرعة، وعلى الرغم من قبول مجلس الدوما الروسي، وبنتيجة 298 صوتاً مؤيداً مقابل صوت واحد معارض، بحق القائد أوجلان باللجوء، إلا إن يلتسن وبريماكوف كانا يرفضان ذلك، ونتيجة لذلك، لم يكن باستطاعة رئيس الوزراء الإيطالي ماسيمو داليما الذي كان يريد القيام ببعض الأمور، أو قرار مجلس الدوما الروسي، تحقيق أي نتائج أمام سياسات النفاق للولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي.

بدون شك، إن الذي بدأ وطور المؤامرة الدولية قبل كل شيء هو الأوضاع والأحداث في الشرق الأوسط، لقد كانت أرضية المؤامرة وخطواتها الأولية عام 1996، خاصة في ألمانيا وفرنسا وانكلترا، تمارس ضغوطاً شديدة واعتقالات ذات أهداف سياسية ضد حزب العمال الكردستاني، كما كان قبل ذلك حادثة مقتل بالمه، والتي تم تأكيدها من قبل قوات الكلاديو التابعة لحلف الناتو، وأصروا على أن حزب العمال الكردستاني من قام بها، وكان سيتم الإعلان عن أن حزب العمال الكردستاني "إرهابي" بسبب مقتل بالمه، وكانت هناك محاولات كبيرة لإدراجه على قائمة الإرهاب.

إلى جانب كل هذا، كان هناك وضع آخر أسرعُ من المؤامرة، وبدأت به المؤامرة، مثلما قلت، هي الأحداث التي جرت في كردستان والشرق الأوسط. إذ لم يكن قد تم تنظيم نتائج حرب الخليج الأولى بعد، ولم يتم وضع الأساسات في أماكنها بعد، وكانت الخطوات التي تم اتخاذها مع السياسة والاستراتيجية الصحيحة ستؤدي إلى العديد من التطورات، وبدون شك كان حزب العمال الكردستاني جاهزاً لهذا وكان متقدماً في موقفه أيضاً، ومن الواضح أن أحد أسباب تنظيم المؤامرة الدولية كانت هذه.

ناضل القائد أوجلان في الشرق الأوسط مدة 20 عاماً، والتقى العديد من ممثلي الدول والشخصيات والمنظمات وممثلي الثقافة والشعوب، كما أن حياة ونضال 20 عاماً للقائد أوجلان في الشرق الأوسط خلق تطوراً في المستوى التاريخي في كردستان والشرق الأوسط.

إن مستوى الوعي، وازدياد المطالب في نضال تنظيمي بين الكرد، انتصر على كل الصعوبات والعقبات، كانت شعوب الشرق الأوسط تدخل في مرحلة التنوير، ومرحلة عصر النهضة، وقد تأثرت التوازنات السياسية بهذه التطورات، وبدأت عمليات بحث جديدة.

أخافت هذه التطورات وضيقت نظام الحداثة الرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة، كما أصابت دولة الاحتلال التركي بالجنون والهلع، فمن جهة جعلت من الوعي والتحالف المناهض للإمبريالية في الشرق الأوسط يتطور، ومن جهة أخرى، أثر وضع نضال الحرية الذي وصل إلى مستوى استراتيجي جديد، على دولة الاحتلال التركية القمعية والولايات المتحدة وأوروبا وتم تضييقها من الأساس، كان يجب في ذلك الوقت القضاء على البحث وأرضية التحالف المناهض للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكانت هناك خصوصية لشخصية القائد أوجلان، إذ كان ذا شخصية لم تنصهر بكلمات الثقافة الغربية، ولم تتمكن من تجريدها، لذلك لم يكن لديهم القدرة إلى جر هذه الشخصية إلى هذا النظام، أي أنه كان يجب أن يكون القائد أوجلان بعيداً في الخارج وجعله ضحية لمؤامرة دولية.

القائد أوجلان، وأكثر من كونه ضحية لمصير التاريخ المأساوي للشعب الكردي، قائد قام بدوره، قائد بهذا الشكل لم يكن ليكون اختياره بتلك السرعة، وكانوا يعتبرون القضاء عليه وتصفيته من الأمور الأساسية لهم، هذا ما كان يريده الفكر والآراء المشتركة للشيطان، كان القائد أوجلان وحزب العمال الكردستاني مشكلة كبيرة، ليس بإمكانهم التعامل معها، ووفقاً لمصالح الحداثة الرأسمالية، كانت دولة الاحتلال التركية القمعية ستفي بمسؤولياتها تجاه ذلك، لأنها كانت في وضع صعب جداً، على الرغم من أنهم وضعوها تحت تأثيرهم بعدها، إلا أنه كان يتم تأسيس مكانة الكرد - كردستان، كما كانت المنظمات الكردية المعروفة ضمن نظام الهيمنة، ونضال حزب العمال الكردستاني دمر وضع النظام، وكان تهديداً للتوازن، ولم يتمكنوا من منع الانتفاضات في كردستان وتقدّم الكريلا، لهذا كانوا قلقين كثيراً، كانت الدولة التركية مستعدة لفعل أشياء كثيرة لمنع كل التطورات البديلة، ومن ضمنها حرب المنطقة.

ظهر قيادي القوات البرية في ذلك الوقت، أتيلا أتش، على الساحة لشرح موقف دولة الاحتلال التركي، وكان يهدد سوريا بشكل علني على الحدود السورية، لم يكن حديثه مختلفاً عن دعم الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي. كان إعلان حرب ومؤامرة 9 تشرين الثاني، كما بدأ 15 شباط في ذلك الوقت.

* ماذا كان موقف الحركة والشعب ضد المؤامرة؟ وما هو الجو الاجتماعي الذي كان سائداً حينذاك؟ وكيف كان استياء الشعب ضد المؤامرة في الأجزاء الأربعة من كردستان وأوروبا وجميع أنحاء العالم؟

ينبغي عليّ قول هذا الأمر؛ لم نكن كـ حزب وحركة ولا كـ شعب وأصدقاء، مستعدين بأي شكل من الأشكال للمؤامرة الدولية، ولم نكن نتصور في يوم من الأيام حصول مؤامرة من هذا القبيل ضدنا، أو أننا كنا لا نرغب في تصور ذلك، لكنها حصلت، وكما يقول القائد أوجلان بشكل محق، إنه كان للرفاقية الناقصة والصداقة المزيفة دور فيها، لقد واجه شعب كردستان على مر التاريخ الكثير من المجازر وعمليات التهجير والنفي والمآسي، ويمكن للمرء رؤية ذلك الأمر في جميع الانتفاضات، حيث تم تصفية قادة الانتفاضة من خلال الإعدامات وعمليات التهجير والنفي والزج في السجون، وما تبقى خلفهم هو اليأس وعدم الثقة وألمٌ كبير، كما لوحظ أنه حتى القيم الحالية أيضاً قد ضاعت وتفككت، ومما لا شك فيه، أن القائد أوجلان هو الوحيد في تاريخ كردستان بأسلوبه القيادي، كما أن هذه المرة الأولى في تاريخ كردستان التي يتم فيها اعتقال قائد عبر مؤامرة دولية، ويُحتجز في زنزانة انفرادية في إمرالي، وعلى الرغم من ذلك لم يتفرق الكرد، وعلى الرغم من مرور 24 عاماً على المؤامرة، فقد استمر على الدوام في نضاله ومقاومته، وكما أسلفت، إنه لشيء فريد في تاريخ كردستان، وقد خلق القائد أوجلان هذا الحزب وهذا الشعب، وحتى لو واجها مثل هذه المؤامرة الدولية القاسية، فإن هذا الحزب وهذا الشعب سيواصلان نضالهما بطريقة منظمة وحازمة على خط القائد أوجلان، وهذا الأمر بحد ذاته أمر جديد في تاريخنا وهو أمر في غاية الأهمية.

إن نفسية الإنسان والمجتمع يتشابهان، كما لو أنهما يكملان بعضهما البعض، فعندما يتعرض الإنسان لحدث غير متوقع، من المستحيل ألا يهتز وألا يقع في حالة طارئة، فأنت تواجه وضعاً لم تكن قد توقعت حصوله، ومما لا شك فيه، سيكون له تأثير على مستوى الصدمة، حيث إن تسليم القائد أوجلان من خلال مؤامرة دولية إلى تركيا شكّل تأثيراً من هذا القبيل على حزبنا ورفاق دربنا وشعب كردستان، فالكرد لم يعتقدوا أو يتصوروا أن يتم احتجاز قائد مثل القائد أوجلان، ولم يستطيعوا تخيل قيام نظام دولي مهيمن بنشر أذرعه في كل مكان من العالم مثل الأخطبوط، وأن يتصرف بقسوة وغدر ضد حزبنا، بالأخص في شخص القائد أوجلان، لذلك، فعندما حدثت المؤامرة كان بالنسبة للكرد مثل يوم القيامة، فمنهم من انهار من البكاء، ومنهم من دعا بالدعاء، ومنهم من أضرم النار في جسده، ومنهم من أراد حرق العدو، ومنهم من لعن كل شيء، وعلى الرغم من كل شيء، فمنهم من طالب بتعزيز النضال؛ وقد جرى كل شيء، وأبدى شعبنا استياءه الشديد ضد المؤامرة في الأجزاء الأربعة من كردستان والسجون وأوروبا وفي جميع أرجاء العالم، وعبّر عن إرادته بقلب واحد وقبضة واحدة، واعترفت وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأميركية في تلك الحقبة، مادلين أولبرايت، "كنت على علم بأنه عندما يتم احتجاز أوجلان وتسليمه إلى تركيا، فإن الكرد سيعبّرون عن استيائهم الشديد؛ لكن لم يكن

أحد يتخيل أن يحصل استياء على هذا المستوى"، حقيقةً، لم يكن لموقف ومقاومة شعبنا مثيل، لقد وُلدت الصرخة الأولى، والمقاومة التاريخية المشرفة الأولى في السجون في شخص رفيق الدرب خالد أورال، تحت شعار "لا يمكنكم حجب شمسنا"، من خلال المقاومة والإرادة الاستثنائية للعشرات من رفاق دربنا الذين انضموا إلى قافلة الخالدين، ولم تحدث المقاومة والشهادات المماثلة، التي زرعت الرعب في قلب العدو ودعت شعبنا لمقاومة مشرفة فقط في السجون فحسب، بل حدثت في العديد من المدن الكبيرة في تركيا وكردستان، حيث تحركت المرأة والرجل والشبيبة الكردية بطريقة فعالة في هذه المرحلة، وقادوا الأنشطة والمقاومة في كل مكان، وانتفض شعبنا في شمال وجنوب وشرق وغرب كردستان وكذلك في أوروبا وفي كل مكان كان يقيم فيه بشكل شامل، واتخذوا المقاومة أساساً بالنسبة لهم، وأستذكر في هذه الميادين والساحات جميع رفاق دربنا الذين جعلوا من أجسادهم كـ كرات من اللهب واستشهدوا بكل احترام وإجلال وامتنان.

لقد خلقت المؤامرة الدولية روح الوحدة الوطنية بين الكرد، واتحدت جميع الطبقات في كردستان، وكذلك القبائل وقسم كبير من مرتزقة حراس القرى حول القائد أوجلان، وأظهروا موقفاً جديراً ومشرفاً، وتحققت روح الوحدة الوطنية ليس فقط في شمال كردستان وتركيا، بل تحققت أيضاً في الأجزاء الأربعة من كردستان وفي كل مكان يوجد فيه الكرد، فحتى حصول مرحلة المؤامرة، كانت المعارضة الاجتماعية لشعبنا ضد القوى الاستعمارية في أوقات مختلفة وبأشكال مختلفة في الأجزاء الأربعة من كردستان، وحركة الشعب على مستوى التمرد موجودة دائماً في السابق، ولكن ومع ذلك، لم تخلق أي إرادة ولا أي قيادة الوحدة الروحية والذهنية، اللتان يشاطرهما شعبنا بنفس الأمل ونفس المعاناة ونفس المستقبل، في المقاومة التي جرت، ومعاناة الآلام التي حصلت، ولم يقتصر الأمل والإيمان والهدف على وجه الخصوص فقط في الأجزاء الأربعة، ففي الشرق الأوسط، الذي يمتد تاريخه إلى آلاف السنين، وكردستان التي تعد مهد الإنسانية. لم يُقسم شعبنا جغرافياً وديموغرافياً فقط، بل جرت محاولة للقضاء عليه من الناحية الروحية والنفسية والعقلية، ولا يوجد هناك وضع غير أخلاقي وغير وجداني وقاسٍ أكثر من هذا الأمر، لقد عاش الكرد معاناة هذا الأمر دائماً، لذلك كانت هناك حاجة دائمة إلى الوحدة الروحية والوطنية، وأصبح وجود القائد أوجلان ونموذجه وروح النضال والذهنية الوطنية التي خلقها، استجابة على الحسرة التاريخية لشعبنا. لهذا السبب، أظهر شعبنا للمرة الأولى الوحدة الوطنية بقوة ضد المؤامرة الدولية على هذا المستوى، وتمسك بالقائد أوجلان.

(ل م)