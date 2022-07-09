جميل بايك: الاستخبارات التركية ترتكب الجرائم بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني

قيّم الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، جميل بايك، الأوضاع التي تشهدها المنطقة.

قال بايك إن العزلة المفروضة على القائد أوجلان تزداد شدة يوماً بعد يوم، وأن حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية يمارسان ضغوطات بحق القائد أوجلان؛ للحفاظ على سلطتهما وإدامة نظامهما الفاشي، مشيراً إلى دور مسيرة كمليك التي نُظمت في الأيام الماضية لإنهاء العزلة، وقال: "أرادت الدولة التركية عرقلة المسيرة ومنعها، لكنها فشلت".

أكد بايك أن المسيرة منحت الشجاعة للجميع، على الرغم من كل الضغوط التي يتعرضون لها، وقال: "إن ستارة الخوف الذي أوجدته حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية تم تمزيقه خلال هذه المسيرة المهيبة".

واستذكر بايك الشهيدة زيلان التي نفذت عملية فدائية في 30 حزيران 1996، وقال: "الرفيقة زيلان نفذت عمليتها الفدائية لأنها فهمت جيداً الخط الذي طوّره القائد أوجلان، وفهمت أيضاً هجمات الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال التركي ضد الحركة والقائد أوجلان والشعب الكردي، حيث أدركت جيداً كيف ستقف في وجه الاحتلال. وكيف توجه رسالة للشعب ولمقاتلي الحركة، لذا قامت بتطبيق رسالتها بشكل عملي ونفذت عمليتها الفدائية، وبسبب ذلك أصبحت الشهيدة زيلان مقياساً لهذه الحركة والشعوب، حيث يتخذ مقاتلو هذه الحركة هذا الخط من التضحية أساساً لهم، وبدورهم أوصل مقاتلي الكريلا في زاب وآفاشين ومتينا هذا الخط الفدائي للرفيقة زيلان إلى أعلى مستوى".

يتبع..

(سـ)